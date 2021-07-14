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1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor

14.07.2021 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen "Gürbüz" isimli kurbanlık tosun, 37 bin liradan satışa çıkarıldı.

Adıyaman'da 37 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" adlı kurbanlık büyükbaş, alıcısını bekliyor.

Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar alıcılarını bekliyor. Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar, kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.

Besici Ramazan Gürbüz, AA muhabirine, "Gürbüz" adlı tosunun pazarın en gözde büyükbaş hayvan olduğunu söyledi.

Karkas olarak yaklaşık 650 ile 700 kilogram etinin olduğunu kaydeden Gürbüz, " Gürbüz, yaklaşık olarak 1 ton 300 kilogram ağırlığında. 37 bin liradan alıcısını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor

- Adıyaman'da hayvan pazarına getirilen "Gürbüz" isimli kurbanlık tosun, 37 bin liradan satışa çıkarıldı.

1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor

1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor

1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor

1 ton 300 kilogramlık "Gürbüz" alıcısını bekliyor
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adıyaman

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