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1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

04.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak: - "2030 yılında 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracat beklentimiz var"

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği iş birliğinde "1. Türk Somonu Çalıştayı" düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, denizleri ve iç su kaynaklarıyla dünyada çok önemli konumda bulunan Türkiye'nin önemli faaliyet alanlarından birinin su ürünleri olduğunu söyledi.

Gerek avcılık gerekse yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin besin ihtiyacının karşılanmasında çok önemli yeri bulunduğuna işaret eden Dalgın, "Karadeniz'de somon yetiştiriciliğinde çok önemli bir bölge olan Sinop'ta artan üretim miktarı ve balıkların çeşitli şekillerde işlenerek piyasaya arzı için kurulmaya başlanan işleme tesisleri, şehrimizi daha da önemli konuma getirmiştir. Bu da bilim insanları için sektörle iş birliği içinde daha fazla çalışma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır." dedi.

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak da çalıştayda Türk somonu üretiminde istihdam, ihracat, devlete, millete ve bölgeye katkılarını anlatacaklarını aktardı.

Birlikte düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi ve birlikte dünya markası meydana getirmeyi konuşacaklarını dile getiren Parlak, "2030 yılında Türk somonunu bir dünya markası yapacağız. Neden bu kadar iddialı söylüyorum. Çünkü Türk somonu için birlikte çalışıyoruz. Norveç somonu ile karşılaştırıyoruz, bizim balığımız Norveç somonundan birçok yönden daha kaliteli. Böyle bir hazineden istifade ederek 2030 yılında bir dünya markası oluşturmayı hedefliyoruz. Çünkü 2030 yılında 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracat beklentimiz var." ifadelerini kullandı.

Yarın sona erecek çalıştaya Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin kurucu rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile sektör temsilcileri katıldı.

1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

- Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak: - "2030 yılında 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracat beklentimiz var"

1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak

Samsun ve Sinop İlleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak

1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

1. Türk Somonu Çalıştayı Sinop'ta başladı

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