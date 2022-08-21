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1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

21.08.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33 - Beykoz Belediyespor: 28

  1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası'nın ilk maçında iki Erkekler Süper Lig takımının mücadelesinde Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor'u 33-28 yendi.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Sakarya ekibi, 16-12 önde kapadı. İkinci devrede üstünlüğünü sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 33-28 galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Spor Toto-Beykoz Belediyespor, 23 Ağustos Salı günü ise Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçları oynanacak.

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 33 - Beykoz Belediyespor: 28

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

1. Ulusal Sakarya Hentbol Turnuvası

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