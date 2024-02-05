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  4. 1 yıl önce bugün, bir şehir bu golle mutlu uyumuştu... Spikerin o sözleri herkesi gözyaşına boğdu! Artık ne Atsu ne de o taraftarlar hayatta

1 yıl önce bugün, bir şehir bu golle mutlu uyumuştu... Spikerin o sözleri herkesi gözyaşına boğdu! Artık ne Atsu ne de o taraftarlar hayatta

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2024 12:15 | Son Güncelleme:
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6 Şubat tarihin yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Hataysporlu Christian Atsu, 1 yıl önce bugün attığı son golünün yıl dönümünde unutulmadı. İşte detaylar...

6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'yi kahreden Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un eski futbolcusu Christian Atsu, takımıyla son golünü attığı günün yıl dönümünde saygıyla anılıyor.


Canlı Skor

CHRISTIAN ATSU...

CHRISTIAN ATSU...

Türkiye'yi acıya boğan depremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile kaşrılaşmış, maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.

VOLKAN DEMİREL'DEN BÜYÜK SEVİNÇ

VOLKAN DEMİREL'DEN BÜYÜK SEVİNÇ

Atsu'nun golünden sonra hem Ganalı futbolcu hem de takımı büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Volkan Demirel oyuncusunu kollarının arasında havaya kaldırmıştı. Çünkü uzun süre formasından uzak kalan ve takımdan ayrılmayı düşünen Atsu, Volkan Demirel'in kendisini ikna etmesiyle kariyerine Hatayspor'la devam etme kararı almıştı.

SPİKERİN SÖZLERİ GÖZYAŞINA BOĞDU

SPİKERİN SÖZLERİ GÖZYAŞINA BOĞDU

Golün ardından maçın spikerinin "Son saniyeler, son anlar" demesi yaşanan felaketin ardından izleyenleri gözyaşına boğdu.

HATAYSPOR'DAN PAYLAŞIM

HATAYSPOR'DAN PAYLAŞIM

Hatayspor sosyal medya hesabı da o anları sonsuzluk işaretiyle paylaşarak Atsu'yu andı.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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