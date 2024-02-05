1 yıl önce bugün, bir şehir bu golle mutlu uyumuştu... Spikerin o sözleri herkesi gözyaşına boğdu! Artık ne Atsu ne de o taraftarlar hayatta

6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye'yi kahreden Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Hatayspor'un eski futbolcusu Christian Atsu, takımıyla son golünü attığı günün yıl dönümünde saygıyla anılıyor.
Türkiye'yi acıya boğan depremden saatler önce, Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile kaşrılaşmış, maçın 90+7. dakikasında müthiş bir frikik golüne imza atan Christian Atsu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağlamıştı.
Atsu'nun golünden sonra hem Ganalı futbolcu hem de takımı büyük sevinç yaşarken, teknik direktör Volkan Demirel oyuncusunu kollarının arasında havaya kaldırmıştı. Çünkü uzun süre formasından uzak kalan ve takımdan ayrılmayı düşünen Atsu, Volkan Demirel'in kendisini ikna etmesiyle kariyerine Hatayspor'la devam etme kararı almıştı.
Golün ardından maçın spikerinin "Son saniyeler, son anlar" demesi yaşanan felaketin ardından izleyenleri gözyaşına boğdu.
Hatayspor sosyal medya hesabı da o anları sonsuzluk işaretiyle paylaşarak Atsu'yu andı.
February 5, 2024