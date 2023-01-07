100 kiloya kadar çıkmıştı! 39 kilo veren Tanyeli eski günlerine göndü

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, yıllar önce yurt dışına taşınmış ve mide ameliyatı için Türkiye'ye dönmüştü. 100 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olan ünlü oryantal, verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi.

Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü oryantal, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Vücudunu saran pembe elbisesi ile kamera karşısına geçen oryantalin son halini gören inanamadı. Yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli için "İğne ipliğe dönmüş", "Çok güzel olmuş", "Zayıflık yakışmış" yorumları yapıldı. 100 kilodan 60 kiloya düşen Tanyeli'yi, doğum gününde aralarında Fatih Ürek'in de olduğu dostları yalnız bırakmadı. Tanyeli, yaşı sorulunca; "Ben yeni hayatıma daha yeni doğdum. Ruh yaşım 25 diyebilirim" cevabını vererek güldürdü.

Zayıfladılar, evrim geçirdiler, hayatları değişti

Hamdi Alkan Hamdi Alkan 60 kilo vermeden önceki halini paylaştı.

Ümit Erdim fazla kilolarından 4 yılda kurtuldu; 57 kilo vererek 142’den 85’e düştü. Son günlerde sosyal medyada aldığı yorumlarla gündem olan Erdim ameliyat olduğu iddialarını da yalanlıyor.

Seren Serengil Seren Serengil bundan kısa süre önceye kadar balık etliydi. Ama gerek sağlık sorunları gerekse kilolu hallerinden sıkılması onu yeni Seren olmaya itti. Mide ameliyatı olan Seren Serengil kilolarından kurtuldu.