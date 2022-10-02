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12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

02.10.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde organize edilen 12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Elbistan Belediyesi ile Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 8 kategoride düzenlenen şampiyona, 100 kilometrelik parkurun koşulmasının ardından tamamlandı.

Şampiyonanın 100 kilometrelik erkekler genel klasmanını İsmail Kaban birinci, Sadık Çelik ikinci, Mecit Çelebi ise üçüncü sırada bitirdi. Kadınlar klasmanında ise Deniz Çiçek birinci, Arife Özler ikinci oldu.

Erkekler +25 yaş klasmanında Fatih Akkaya birinci, Cuma Kuzu ikinci, Mehmet Polat üçüncü, erkekler +40 yaş klasmanında Hüseyin Pamuk birinci, Halil İbrahim Berktaş ikinci, Ferruh Doğan üçüncü, erkekler +50 yaş klasmanında Davut Avşaroğlu birinci, Necati Nerede ikinci, İbrahim Şahin üçüncü, erkekler +60 yaş klasmanında da Hüseyin Kahraman birinci sırayı aldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyonda en genç sporcu olarak Muhammet Arabacı, en yaşlı sporcu olarak da Muharrem Karaçizmeli ödül aldı.

Sporculara madalya ile ödülleri Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ali Demir, Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Türkan, organizatör İbrahim Şahin ve Mehmet Göçer tarafından verildi.

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Uluslararası Elbistan Ultramaraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

12. Elbistan Uluslararası Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası sona erdi

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spor Kahramanmaraş Elbistan koşu maraton

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