14 Mayıs seçiminde ünlü isimler sandıkta! İşte o pozlar

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
Seçim için ünlü isimler de sandığa gitti. Ünlü isimler sandığa oylarını atarken poz verip o anları da sosyal medyadan paylaştı.
İşte sandık başında poz veren ünlüler...
Sezen Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun “diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı.
Ferhat Göçer oyunu kullanıp "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" notuyla paylaşım yaptı.
İbrahim Büyükak oyunu kullandıktan sonra kızıyla zarfı sandığa attı.
Fedon da oyunu erken saatte kullandı. şarkıcı "Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak" yazdı.
İclal Aydın da oyunu Urla'da kullandı.