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14 Mayıs seçiminde ünlü isimler sandıkta! İşte o pozlar

14.05.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs 2023 geldi, geri sayım bitti! Türkiye'de milyonlarca seçmen oy vermek için sandık başına gitti. Ünlü isimler de erken saatlerde sandığa giderek oylarını kullandı ve paylaşım da yaptı. Sezen Aksu, İrem Derici, Pınar Altuğ gibi isimler erkenden sandığa gidenler arasındaydı. İşte ünlüler ve sandık pozları...

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi, Türkiye genelinde bugün saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.

Seçim için ünlü isimler de sandığa gitti. Ünlü isimler sandığa oylarını atarken poz verip o anları da sosyal medyadan paylaştı.

İşte sandık başında poz veren ünlüler...

OY KULLANAN ÜNLÜ İSİMLER

Sezen Aksu 1275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Aksu, "Vatana millete hayırlı olsun, hep öyle denir ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun “diye konuştu. Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek anneler gününü kutladı.

Ferhat Göçer oyunu kullanıp "Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…" notuyla paylaşım yaptı.

İbrahim Büyükak oyunu kullandıktan sonra kızıyla zarfı sandığa attı.

Fedon da oyunu erken saatte kullandı. şarkıcı "Vatandaşlık görevi olarak oyumuzu kullandık vatana millete hayırlı olsun her şey çok güzel olacak" yazdı.

İclal Aydın da oyunu Urla'da kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici sosyal medya Sezen Aksu

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