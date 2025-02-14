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  4. 14 Şubat bugün hangi ilde okullar tatil? Kar yağışı etkisini artırdı, valiler kararları peş peşe aldı

14 Şubat bugün hangi ilde okullar tatil? Kar yağışı etkisini artırdı, valiler kararları peş peşe aldı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
14.02.2025 06:44
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Kar yağışı etkisini artırırken milyonlarca veli, öğrenci, ve öğretmen "14 Şubat bugün hangi ile okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor. Beyaz örtü yurdun büyük çoğunluğunu kaplarken; gözler valilerin alacağı 'kar tatili' haberlerine kilitlendi. Beklenen 'Okullar tatil' haberleri ise peş peşe geldi. 21 ilde 14 Şubat bugün okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller...

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor... Yurdun büyük bölümünde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken; veli, öğrenci ve öğretmenler ise "14 Şubat cuma bugün hangi ile okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Beklenen 'kar tatili' haberleri ise peş peşe geldi. 21 ilde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller...

NİĞDE

NİĞDE

Niğde`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

HAKKARİ

HAKKARİ

Hakkari`de il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

ORDU

ORDU

Ordu`nun Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.

NEVŞEHİR

NEVŞEHİR

Nevşehir`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur`an kurslarında eğitim yapılamayacak.

ERZİNCAN

ERZİNCAN

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Anahtar Kelimeler:
kar tatili Vali
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