14 Şubat bugün hangi ilde okullar tatil? Kar yağışı etkisini artırdı, valiler kararları peş peşe aldı

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor... Yurdun büyük bölümünde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken; veli, öğrenci ve öğretmenler ise "14 Şubat cuma bugün hangi ile okullar tatil?" sorusuna yanıt arıyor.
Beklenen 'kar tatili' haberleri ise peş peşe geldi. 21 ilde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği o iller...
Niğde`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Hakkari`de il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Ordu`nun Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, İkizce, Kumru ile Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildi.
Nevşehir`de il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilk ve orta okullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kurları ve rahabilitasyon merkezleri ile Kur`an kurslarında eğitim yapılamayacak.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
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