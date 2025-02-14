14 Şubat bugün hangi ilde okullar tatil? Kar yağışı etkisini artırdı, valiler kararları peş peşe aldı

HAKKARİ

Hakkari`de il genelinde yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokullar, resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.