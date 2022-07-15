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15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15.07.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziyaretçilerden Abdullah Keyin: - "Çok duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez"

NİĞDE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimi engelleyen isimlerin başında gelen Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrine ziyaretler sürüyor.

Şehit Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Ziyaretçilerden 12 Ekim 2016'da Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük'ün babası Nihat Öklük, AA muhabirine, Ordu'dan geldiklerini ve Ömer Halisdemir'in kabrinde dua okuduklarını söyledi.

Kendi evlatlarının da şehit olduğunu belirten Öklük, "Bu vatan için şehit oldular, gururluyuz. Bu vatanı her zaman birileri koruyacak. Evlatlarımız korudu, görev esnasında şehit düştüler. Acımız büyük ama vatan sağ olsun." dedi.

İstanbul'dan gelen İlyas Çiftçi de Ömer Halisdemir'i kabri başında ziyaret etmenin gurur vesilesi olduğunu belirterek, "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı, keşke böyle bir olaya hiçbir şekilde maruz kalmasaydık ama şunu bir kez daha gördük ki her ne şekilde yaşanacaksa yaşansın Ömer Halisdemir bir taneydi öldü, arkasında binlerce var. Ömer Halisdemir'lerin bu vatanda bitmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kayseri'den gelen Abdullah Keyin ise "Nur içine yatsın, mekanı cennet olsun. Çok istedim, 6 sene oldu gelmeyi, kısmet bu güneymiş. Çok duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez." ifadelerini kullandı.

Ayşe Keyin de şehit Ömer Halisdemir'le çok gururlandığını dile getirerek, "Böyle yiğitler olduğu müddetçe Türkiye asla ezilmez. Bunların sayesinde biz ayaktayız, mekanı cennet olsun." dedi.

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

- Ziyaretçilerden Abdullah Keyin: - "Çok duygulanıyorum, tüylerim diken diken oluyor. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Böyle yiğitler oldukça bizim sırtımız yere gelmez"

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu

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Niğde Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:24
Öğle
12:52
İkindi
16:44
Akşam
20:11
Yatsı
21:47
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