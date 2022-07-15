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15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15.07.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç için Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anma etkinliği yapıldı.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törende protokol üyeleri, şehidin mezarına kırmızı güller bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, İl Müftü Vekili Dilaver Şahin'in dua etmesiyle sona erdi.

Etkinliğin ardından katılımcılar, şehit polisin aynı mahallede yaşayan ailesinin evine ziyarette bulundu.

Törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Vali Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

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