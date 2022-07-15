Törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Vali Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi polis Fatih Dalgıç kabri başında anıldı

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