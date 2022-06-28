YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. "15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

28.06.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) düzenlenen, yerli ve yabancı bilim insanlarının katıldığı "15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, nükleer fizik alanında çalışan genç araştırmacılar ile alanında yetkin yerli ve yabancı bilim insanları bir araya geldi.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, konferansın açılışında, nükleer konusunun üzerinde hassasiyetle durulması gereken alan olduğunu söyledi.

Konferansa gelmeden bir araştırma yaptığını aktaran Aslan, "Filmlerin çoğunluğu silah, silahların kullanımı, nükleer silahların kaçırılması ve güç elde etmek için kurgulanmış senaryolar üzerine çekilmiş. Bu, hem bir gerçeği söylüyor hem de ürkütücü bir noktaya işaret ediyor. Dolayısıyla bilim insanları olarak yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri insanlığın yararına kullanma noktasında çaba gösterdiğimiz açık. Ama yapılan çalışmaların kötü emelleri olan şirketlerin, devletlerin ve kişilerin eline geçmesini engellemenin yolunu açmamız lazım." dedi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Boztosun da kurumun Ankara Sarayköy ve İstanbul Çekmece'de iki ana yerleşkesinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapısal mevzuatı gereği kısmi destekler verilmiş. Bu bağlamda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yeniden yapılandırıldı. Yine müthiş bir insan kaynağı desteği verildi. Geçmişten gelen bazı kurumsal hastalıklar nedeniyle akademiyle çok bağımız olmadı ancak artık akademisyenlerin burada olmasını istiyoruz. Yüzlerce öğrencinin çalıştığı, bilimsel araştırmaların yapıldığı ve ürünlerin üretildiği yerler haline getirmek istiyoruz. Bölgemizde Avrupa standartlarındaki en iyi dozimetri laboratuvarı da kurumumuzdadır. Bütün sertifikasyon işlemlerini yapabilme kabiliyetine sahibiz."

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Böyükata ise programla dünyanın farklı yerlerinden gelen araştırmacıların ortak bir ortamda yeni ve güncel konularını sunma imkanı bulduğunu kaydetti.

Üç gün sürecek konferansta, farklı üniversitelerden araştırmacılar ile yurt dışından katılan davetli konuşmacılar, güncel nükleer fizik konularını tartışacak, sözlü ve poster sunumlar yapacak.

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:18
Sabah
05:13
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:25
Yatsı
22:12
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

Hastalığı hayatını mahvetti! Her güne 6 yaşında başlıyor

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

79 yaşındaki eşi 21 yaşındaki Meksikalı şarkıcıyı öldürdü!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.