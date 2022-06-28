"15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" Kırıkkale'de başladı

Kırıkkale Üniversitesince (KKÜ) düzenlenen, yerli ve yabancı bilim insanlarının katıldığı "15. Uluslararası Nükleer Yapı Özellikleri Konferansı" başladı.

Fen Edebiyat Fakültesi Yahya Kemal Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, nükleer fizik alanında çalışan genç araştırmacılar ile alanında yetkin yerli ve yabancı bilim insanları bir araya geldi.

KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, konferansın açılışında, nükleer konusunun üzerinde hassasiyetle durulması gereken alan olduğunu söyledi.

Konferansa gelmeden bir araştırma yaptığını aktaran Aslan, "Filmlerin çoğunluğu silah, silahların kullanımı, nükleer silahların kaçırılması ve güç elde etmek için kurgulanmış senaryolar üzerine çekilmiş. Bu, hem bir gerçeği söylüyor hem de ürkütücü bir noktaya işaret ediyor. Dolayısıyla bilim insanları olarak yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri insanlığın yararına kullanma noktasında çaba gösterdiğimiz açık. Ama yapılan çalışmaların kötü emelleri olan şirketlerin, devletlerin ve kişilerin eline geçmesini engellemenin yolunu açmamız lazım." dedi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Koordinatörü Prof. Dr. İsmail Boztosun da kurumun Ankara Sarayköy ve İstanbul Çekmece'de iki ana yerleşkesinin olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna yapısal mevzuatı gereği kısmi destekler verilmiş. Bu bağlamda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yeniden yapılandırıldı. Yine müthiş bir insan kaynağı desteği verildi. Geçmişten gelen bazı kurumsal hastalıklar nedeniyle akademiyle çok bağımız olmadı ancak artık akademisyenlerin burada olmasını istiyoruz. Yüzlerce öğrencinin çalıştığı, bilimsel araştırmaların yapıldığı ve ürünlerin üretildiği yerler haline getirmek istiyoruz. Bölgemizde Avrupa standartlarındaki en iyi dozimetri laboratuvarı da kurumumuzdadır. Bütün sertifikasyon işlemlerini yapabilme kabiliyetine sahibiz."

Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Böyükata ise programla dünyanın farklı yerlerinden gelen araştırmacıların ortak bir ortamda yeni ve güncel konularını sunma imkanı bulduğunu kaydetti.

Üç gün sürecek konferansta, farklı üniversitelerden araştırmacılar ile yurt dışından katılan davetli konuşmacılar, güncel nükleer fizik konularını tartışacak, sözlü ve poster sunumlar yapacak.