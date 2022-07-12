16. Kunduz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Taş kazandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 16. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

Kunduz Yaylası'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere 64'ü başpehlivan olmak üzere bine yakın güreşçi katıldı.

Finalde İsmail Balaban'ı yenen Mustafa Taş başpehlivan oldu. Üçüncülüğü ise Tanju Gemici ile Abdullah Güngör paylaştı.

Açık artırma ile yapılan ağalık ihalesinde güreş ağalığını, geçen yılın da ağası iş insanı Halil İbrahim Çiçek 755 bin lira teklifle kazandı.

Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Samsun Milletvekilleri Neslihan Hancıoğlu ve Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar izledi.