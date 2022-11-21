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"18 kilo altınım var" demişti... Kobra Murat'ın evini görenler şaştı kaldı! 'Bize küflü altınlı derler'

21.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde katıldığı yayınlarda servetine dair açıklama yapan Kobra Murat "18 kilo altınım var" deyince olay olmuştu. Birikimiyle çocuklarına ev ve yazlık alan Kobra Murat altınlarını da kasada tutuyor. Kobra Murat'ın altınları kadar evi de merak ediliyordu. İşte Kobra Murat'ın görenleri şaşkınlığa uğratan evi ve açıklamaları...

Kobra Murat yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti."Çocuklarımın hepsine ev aldım" diyerek gelir derdi olmadığını söyleyen Kobra Murat lakaplı Murat Divandiler "18 tane evim, dükkanlarım, yazlıklarım var. 2 tane altın kasamız var. İçinde 18 kilo altın var" diyerek herkesi şaşırtmıştı.

"BİZE KÜFLÜ ALTINLI DERLER"

"Birikimim çok var. Çocuklarıma evlerini aldım. Yazlıklarını aldım. Büyük oğluma araba aldım. Torunumun biberonu bile altından" diyen Kobra Murat'ın evi de merak konusu oldu.

'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.

Nalınları gösteren Kobra Murat "Bunlar sadece Topkapı Sarayı'nda var" diyerek şaşırttı.

Altın kemeri görünce... Altın kemeri görünce... "Gösteriş olarak abartılı ama..."

Ünlü isim açıklamasının devamında "Bu illa düğünde giyilir. Gümüş terlik bu da altını da kasada" dedi.

Kobra Murat "Dükkanımı ve yanındaki gecekonduyu yıkıp 5 katlı bina yapacağım. Kobra Konağı yazdırıp çocuklarıma hatıra bırakacağım" dedi.

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