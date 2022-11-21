"18 kilo altınım var" demişti... Kobra Murat'ın evini görenler şaştı kaldı! 'Bize küflü altınlı derler'

'Noluyo ya' programına konuk olan Kobra Murat'ın evi görenleri şaşırttı. "Her şeyi karımla çocuklarımla kendimiz yaptık" diyen ünlü şarkıcı "Yuvamda çok mutluyum. Hepsi kendi emeğim. Bu taşları biz yapıştırdık" dedi.