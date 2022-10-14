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'18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti! Kobra Murat: İbrahim Tatlıses'in taktığı altın kemer...

14.10.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler, katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti. Yanlış anlaşıldığı söyleyen Kobra Murat gerçek mal varlığını açıklarken İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'a taktığı altın kemere dair de bakın ne yorumda bulundu.

'18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' demişti! Kobra Murat: İbrahim Tatlıses'in taktığı altın kemer...

Kobra Murat katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. 2. Sayfa'ya konuk olan Kobra Murat, "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda" dedi.

GERÇEK MAL VARLIĞI

Kobra Murat gerçek mal varlığını ise şöyle açıkladı: 1 dairem var, büyük oğluma bir ev aldım, kızıma bir ev aldım, küçük oğluma 1 ev aldım.

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Yazlık aldım 2 tane gecekondum var. 23 m2 evde 6 kişi yaşadık biz. 20 m2 3 katlı dükkanım var. Bir de çocuklarıma yaptırdığım 14 ayar böyle gösterişli şeyler var. Benim arabam bile yok. İşe giderken bile otobüsle giderim. Halkın içine karışıyorum, onlar da şaşırıyorlar."

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İBRAHİM TATLISES'İN TAKTIĞI ALTIN KEMER...

Konuşması sırasında İbrahim Tatlıses'in kızına taktığı altın kemeri de yorumlayan ünlü isim şunları söyledi:

"İbrahim Tatlıses'in taktığı bizimkilerden. Gösteriş olarak abartılı ama satınca o kadar yüksek değil. 200 bin TL'ye alıyorsan 100 bin TL'ye satıyorsun öyle düşün" açıklamasında bulundu.

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İbrahim Tatlıses Kobra Murat ele söyledi
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