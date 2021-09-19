SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerinin katıldığı törende Vali Zülkif Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Vekili Albay Mesut Demiray, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk Anıtı ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Hüseyin Mahmutoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı gün olduğunu söyledi.

Türk milletinin asırlardır Anadolu'da verdiği varoluş mücadelesinin şifresinin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklı olduğunu belirten Çelik, "Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi, Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kore Gazisi Mustafa Kurt ve bir öğrenci tarafından şiir okundu.

- Çorum

Çorum'daki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Daha sonra Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri ile gaziler Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, gazilerin ve ortaya koydukları fedakarlıkların her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Törene, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Taşova ilçesindeki törene ise geçen yıl vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük'ün eşi Saliha Küçük, eşinin kalpağını ve madalyasını takarak katıldı.

Merhum eşinin fotoğrafını da taşıyan Küçük, "Eşim geçtiğimiz yıl vefat etti, ben bu yıl Gaziler Günü kutlamasına eşim olmasa da onun yokluğunu hissettirmemek ve kendisi burada olmasa da madalyası, kalpağı ile ruhunun burada olmasını istediğim için törene katıldım." dedi.