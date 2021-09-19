YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da tören yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Kıbrıs, Kore ve Güneydoğu gazilerinin katıldığı törende Vali Zülkif Dağlı, Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Vekili Albay Mesut Demiray, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şubesi Başkanı Bilal Özmen, gaziliğin, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının yaşayan destanı olduğunu söyledi.

Özmen, "Şunu herkes bilmelidir ki her ne şekilde olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alacak olanlar kahraman ordumuzun, kahraman emniyet güçlerimizin, vatansever Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkum olacaktır." dedi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu, Atatürk Anıtı ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Hüseyin Mahmutoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

- Çankırı

Çankırı Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Çelik, Gaziler Günü'nün bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı gün olduğunu söyledi.

Türk milletinin asırlardır Anadolu'da verdiği varoluş mücadelesinin şifresinin "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" deyişinde saklı olduğunu belirten Çelik, "Hiç düşünmeden ve geriye bakmadan vatan, millet, bayrak için yediden yetmişe emperyalist devletlerin topyekun saldırılarına karşı mücadele ederek bize bu cennet vatanı emanet eden şehitlerimiz ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi, Gaziler Günü münasebetiyle rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kore Gazisi Mustafa Kurt ve bir öğrenci tarafından şiir okundu.

- Çorum

Çorum'daki törende Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile gazi derneklerinin temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Daha sonra Vali Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri ile gaziler Çorum Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit kabirlerine çiçek bıraktı.

Ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Masatlı, törende yaptığı konuşmada, gazilerin ve ortaya koydukları fedakarlıkların her fırsatta hatırlanması ve hatırlatılması gerektiğini söyledi.

Törene, Vali Mustafa Masatlı'nın yanı sıra Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyeleri, askeri erkan ve gaziler katıldı.

Taşova ilçesindeki törene ise geçen yıl vefat eden Kıbrıs Gazisi Abdullah Küçük'ün eşi Saliha Küçük, eşinin kalpağını ve madalyasını takarak katıldı.

Merhum eşinin fotoğrafını da taşıyan Küçük, "Eşim geçtiğimiz yıl vefat etti, ben bu yıl Gaziler Günü kutlamasına eşim olmasa da onun yokluğunu hissettirmemek ve kendisi burada olmasa da madalyası, kalpağı ile ruhunun burada olmasını istediğim için törene katıldım." dedi.

19 Eylül Gaziler Günü

- Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Çorum ve Amasya'da tören yapıldı

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül Gaziler Günü

Gaziler Günü

Gaziler Günü

Gaziler Günü

Gaziler Günü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gazi Çorum Amasya Kastamonu Samsun Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:32
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
20:00

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Erbaa
İlçem Eczanesi
Niksar
Seçil Eczanesi
Turhal
Emek Eczanesi
Zile
Aslı Eczanesi
Resadiye
Tümünü Göster
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.