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19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

20.08.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

  1. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, "Güldestan" balesi ile sona erdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul'un "Güldestan" eseriyle festival kapanışı yapıldı.

Festival, Türkiye'nin hem çağdaş hem de geleneksel kültürünü yansıtan, modern ve klasik olanı birleştiren özellikleriyle dikkati çekiyor.

Koreograf, eğitmen ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğunun (MDTist) kurucusu Beyhan Murphy'nin 2004'te Mercan Dede ile beraber yaptığı, o günden bugüne Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve İstanbul olmak üzere beş Devlet Opera ve Balesi tarafından yerleşik sahnelerinde ve Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Cezayir, Fransa ve Arnavutluk'ta sahnelenen "Güldestan" büyük beğeni topladı.

Eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri ve müzik yönetmenliği Mercan Dede'ye, sahne tasarımı Işın Mumcu'ya, kostüm tasarımı İsmail Dede ve Ayşegül Alev'e, orijinal ışık tasarımı Michael Odam'a, ışık adaptasyon Beyhan Murphy, Şener Akyamaner, Taner Aydin'a, fotoğraflar Ara Güler'e, metin Orhan Pamuk ve Evliya Çelebi'ye, metin okumaları Halit Ergenç'e ait.

Festival, sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali "Güldestan" ile sona erdi

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