İlçede Bodrum Klasik Müzik Derneğince devam eden festivalde, Gümüşlük Festival Akademisi'nde (GFA) piyanistler Juan Lago, Belen Navarro ve Gülsin Onay’dan eğitim alan genç piyanistler, Gümüşlük Toprak Ev'de performans sergiledi.
GFA Piyano Masterclassı'nda bu yıl Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve festival kapsamında konser veren İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro'nun eğitmen olarak katıldıkları ustalık sınıfı, 11-22 Temmuz arasında gerçekleşti.
Konserde öğrenciler, Ludwig Van Beethoven, Frederic Chopin, Aleksandr Skryabin, Ahmet Adnan Saygun, Franz Liszt ve Claude Debussy'nin eserlerini seslendirdi.
- Gülsin Onay'dan sürpriz
Gecenin sonunda konuşma yapan Piyanist Gülsin Onay, öğrencilerden gurur duyduklarını belirterek "Hepsi birbirinden yetenekli, pırıl pırıl bir kuşak yetişiyor." dedi.
Onay daha sonra, GFA'nın kıdemli öğrencilerinden Tuna Bilgin'le piyanonun başına geçerek besteci Johann Sebastian Bach'ın "Partita no.1" başlıklı yapıtından "Prelude", "Sarabande" ve "Menuet" adlı bölümleri seslendirdi.
Program kapsamında sahne alması beklenen Tuna Bilgin'in elini incitmesi nedeniyle sanatçılar, eseri birer elle icra etti. Öğrenciler daha sonra sertifikalarını eğitmenlerinin ellerinden alarak geceyi sonlandırdı.
Festival "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.
Festival kapsamında tiyatro gösterileri, sirk performansı, söyleşiler, çocuklar için geliştirilmiş projeler, farkındalık yaratmayı hedefleyen "Yeşil Yaşam Gümüşlük" etkinlikleri de düzenlenecek.
19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında genç piyanistler konser verdi
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