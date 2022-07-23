Festival "Suda", "Kumda" ve "Taşta" konseptiyle çeşitli konserlerle 14 Eylül'e kadar devam edecek.

GFA Piyano Masterclassı'nda bu yıl Devlet Sanatçısı Gülsin Onay ve festival kapsamında konser veren İspanyol piyanistler Juan Lago ve Belen Navarro'nun eğitmen olarak katıldıkları ustalık sınıfı, 11-22 Temmuz arasında gerçekleşti.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında genç piyanistler konser verdi

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