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19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

30.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

  1. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, İsrailli piyanist Uriel Herman konseriyle devam etti.

Festivalin Suda sahnesinin konuğu İsrailli caz piyanisti Herman oldu. İlk defa Türkiye'ye geldiğini belirtilen Herman, Gümüşlük sahilindeki konserde, solo performans sergiledi.

Herman'a bazı parçalarda, Haim Peskoff davulla eşlik etti. Herman'ın bugüne kadar çıkardığı dört albüm ve solo çalışmalarından eserlerin yer aldığı konser ilgi gördü.

- Sezen Aksu'nun şarkısını da yorumladı

Herman, son albümü "Different Eyes"tan da Jerusalem, Fantasy, A. Carlos Jobim bestesi olan Luiza ve Chopin'in 4 numaralı prelüdünü seslendirdi. İsrailli piyanist, programın sonunda seyirciye sürpriz yaparak Sezen Aksu'nun "Son Bakış" parçasını piyano ile yorumladı.

Festivalin "Suda" sahnesinin caz sanatçılarını konuk etmeye devam edeceği bildirildi.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde İsrailli piyanist Uriel Herman konser verdi

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