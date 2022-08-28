Proje tasarımı ve uyarlamasını Pınar Akkuzu ve Gülden Arsal'ın yaptığı oyunda, performanslar da yine aynı sanatçılar tarafından sahnelendi.

19. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde "Şatonun Altında" tiyatro oyunu sahnelendi

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