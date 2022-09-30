Kültür ve Turizm Bakanlığının 5 şehirde düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınan 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin son gününde İran'dan Hesameddin Seraj sahne aldı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815. doğum yılı etkinlikleri kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalin son gününde Seraj, dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.
22 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren festivalde; Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Türkiye'den Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Topluluğu, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Adolat Ismoilova, Hindistan'dan Dhruv Sangar ve Türkiye'den Cengiz Özkan konser verdi.
"19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali" sona erdi
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