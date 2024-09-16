1994'te güzellik kraliçesi olmuştu! Pınar Altuğ, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen paylaşımlarına isyan etti

"Evet güzellik görecelidir, benim beğendiğimi başkası beğenmeyebilir ama bu kimseye hakaret etme hakkı vermez kaldı ki orada uygun görülüp jüri koltuğuna oturtulmuş kıymetli isimler var onların ortak kararı da bu. Hayalleri, hedefleri olan kendini müthiş yetiştirmiş biri İdil Birgen, Miss World de bizi çok iyi temsil edeceğine, Türk Kadınının ne kadar özel olduğunu herkese kanıtlayacağına eminim, yolu açık olsun."