1994'te güzellik kraliçesi olmuştu! Pınar Altuğ, Miss Turkey birincisi İdil Bilgen paylaşımlarına isyan etti

Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen kazandı ve Türkiye güzeli ünvanını aldı. Ancak genç isme ilk andan beri sosyal medyada pek çok olumsuz yorum geldi.
Öyle ki bu yorumlara Bülent Ersoy gibi ünlü isimler de katıldı.
Eleştirileri önemsemediğini belirten Bilgen ise "Açıkcası bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması, sadece fiziksel görünümümüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması, çok donanımlı, eğitimli güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor" dedi.
Güzel isim devamında ise Dolasıyla iç güzelliğinin, o beyninin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi, kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için. Çünkü güzellik bence bir bütün. Sonuçta sadece fiziksel bir güzellik değil" ifadelerini kullandı.
Günlerdir 24 yaşındaki İdil Bilgen'e yapılan yorumlar en sonunda 1994 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Pınar Altuğ'u isyan ettirdi.
İdil Bilgen'i paylaşan Altuğ "Birkaç gündür olan biteni hayretle izliyorum. Seneler sonra tekrar Miss Turkey sahnesinde bu sefer sunucu olmanın keyfini çıkartırken, gencecik pırıl pırıl bir kız için yazılabilenlere inanamıyorum" diyerek şöyle isyan etti:
"Evet güzellik görecelidir, benim beğendiğimi başkası beğenmeyebilir ama bu kimseye hakaret etme hakkı vermez kaldı ki orada uygun görülüp jüri koltuğuna oturtulmuş kıymetli isimler var onların ortak kararı da bu. Hayalleri, hedefleri olan kendini müthiş yetiştirmiş biri İdil Birgen, Miss World de bizi çok iyi temsil edeceğine, Türk Kadınının ne kadar özel olduğunu herkese kanıtlayacağına eminim, yolu açık olsun."