YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. 2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

03.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

Trabzon'da "2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası ve Halk Bisiklet Festivali" yapıldı.

Arsin Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonun ilk etabı, Yanbolu Cami önünde halkın katılımıyla yapılan bisiklet yarışmasıyla başladı.

Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda ter döken çocuklar ve gençlerden oluşan 85 kişi, Yeniköy Mahallesi'ndeki bitiş parkuruna kadar pedal çevirdi.

Burada yarışmaya katılan herkesin isminin yazılı olduğu kağıtlar arasından çekiliş yapılarak 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Yarışmanın ikinci etabında ise 25 profesyonel sporcu, Ataköy Mahallesi'nden Santa Harabeleri'ne kadar olan 25 kilometrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Furkan Uzunoğlu, yıldız erkeklerde Sadık Öztürk ve genç erkeklerde Berat Atik birinci oldu.

Rize'nin Çayeli ilçesinden yarışmaya katılan 21 yaşındaki Uzunoğlu, AA muhabirine, 5 yıldır bu sporla ilgilendiğini, parkuru birinci olarak bitirmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yarışı 1 saat 15 dakikada bitirdiğini aktaran Uzunoğlu, "Parkurun patika olması bizim için dezavantaj gibi gözükse de daha çok bu yönde antrenman yapıyoruz. Benim için rahat bir parkur oldu. Yarış anında birbirimizi zorladığımız diğer arkadaşlar olduğu için birinciliği beklemiyordum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları ve para ödülleri sunuldu.

Yomra Kaymakamı ve Arsin Kaymakam Vekili Muhammet Öztabak, yaptığı konuşmada, doğa ile iç içe düzenlenen organizasyona katılmaktan ötürü memnun olduklarını ifade ederek, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporu ve sporcuyu hayatımızın her alanına almak üzere bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsöy ise amaçlarının sağlıklı yaşam için sporu doğanın içerisinde yapabilmeyi teşvik etmek olduğunu söyledi.

Santa Harabeleri ve Yanbolu bölgesinin aynı zamanda turizm açısından önemli olduğuna değinen Gürsoy, "Yarışmanın bu yıl 2.'ncisini düzenliyoruz. Amacımız aynı zamanda bu vadi ve bölgede bisikleti yaygınlaştırabilmek. Geleneksel hale gelecek bu yarışlara her yıl daha fazla şeyler katarak daha profesyonel olmasını sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

2. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası tamamlandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon dağ bisikleti

Trabzon Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
02:48
Sabah
04:47
Öğle
12:30
İkindi
16:30
Akşam
20:04
Yatsı
21:54

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Nezih Eczanesi
Akcaabat
Kara Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Kübra Eczanesi
Arsin
Hayat Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

Genç sevgiliye romantik sözler! "Çok şey yazarım ama..."

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

'Gerçek aşkı arıyorum' dedi, 11 erkekle...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Hızlı kilo vermek zor değil! Metabolizmanız için...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.