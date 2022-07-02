YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. "2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

02.07.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "2. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri başladı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Asilbeyli köyünde bir lavanta tarlasında görsel kurgu ve dekorlar oluşturuldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çeşitli dekorları da kullanarak objektiflerin karşısında poz verdi.

Vali Birol Ekici, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de etkinliğe katıldı.

Bölgedeki stantları gezen Vali Ekici, lavanta yetiştiriciliği, hasadı ve satışı hakkında Aksoy'dan bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı İlkkan İskeç, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitki lavantanın bölgede yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Lavantanın tarım turizmi açısından da önemli bir bitki olduğunu ifade eden İskeç, "Kırklareli'nde lavantanın gelişimi için çaba göstermeye devam ediyoruz." dedi.

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

"2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli

Kırklareli Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:34
Öğle
13:20
İkindi
17:21
Akşam
20:57
Yatsı
22:50
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

2022 kehanetleri bir bir çıktı! Geriye sadece o madde kaldı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.