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  4. 2018 Türkiye güzeli ünlü model Şevval Şahin derin göğüs dekolteli tulumuyla poz verdi! Pozlara beğeni ve yorum yağdı!

2018 Türkiye güzeli ünlü model Şevval Şahin derin göğüs dekolteli tulumuyla poz verdi! Pozlara beğeni ve yorum yağdı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 18:38 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye güzeli ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa sosyal medya hesabından derin göğüs dekolteli ışıltılı tulumuyla verdiği pozunu paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Her açıklamasıyla gündem olan 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin cesur tarzıyla çok konuşuluyor. 24 yaşındaki ünlü model özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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IŞILTILI ELBİSESİYLE BÜYÜLEDİ

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü model bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

452 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından ışıltılı ve göğüs dekolteli bir tulumla çektiği pozlarını paylaştı.

Paylaşıma, "İçi dışı ışıltı bebeğim" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede gündem olmayı başardı. Pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Şahin'e; 'Harika görünüyorsun', 'Süpersin', "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaptı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Şevval Şahin Model yaşında
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