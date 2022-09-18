KOCAELİ (AA) - 2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Kocaeli'de TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı.
Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci yarışında 28 sporcu mücadele etti.
Birincilik kupasını Kemal Soylu'nun kaldırdığı yarışlarda, Levent Enön ikinci, Bora Akıncı üçüncü oldu.
Dereceye giren pilotlara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.
2022 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın ikinci yarışı Kocaeli'de yapıldı
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