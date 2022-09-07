2022 YKS ek tercih süreci başladı! YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri nasıl yapılır?

YKS ek tercih kılavuzu 2022 arama motorlarında araştırılıyor. Bilindiği üzere herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler, YKS ek tercih boş kontenjanları ve taban puanları ile tekrar listelerini hazırlayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri nasıl yapılır? YKS ek tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.



Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler



ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)