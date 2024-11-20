2024 Kainat Güzeli seçilmişti! Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız hali olay oldu! Estetikleri dikkat çekti...

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik (Miss Universe 2024) Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli oldu.
21 yaşındaki güzel Danimarka'dan ilk Miss Universe olarak tarihe geçmişti. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.Theilvig, tacını Palacios'tan almıştı.
73'üncüsü düzenlenen Miss Universe Kainat güzeli seçilen Victoria Kjær Theilvig sosyal medya hesabında paylaştığı makyajsız haliyle gündem oldu.
Makyajsız hali ise bazı kullanıcılar tarafından eleştiri aldı. Estetikli dudakları ve burnu dikkat çekti.
21 yaşındaki genç kadın, 2004 yılında Danimarka'nın Başkent Bölgesi'ndeki Søborg, Gribskov'da doğdu ve Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.
İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun olan Kjær Theilvig, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı.
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