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2024 Kainat Güzeli seçilmişti! Victoria Kjær Theilvig'in makyajsız hali olay oldu! Estetikleri dikkat çekti...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.11.2024 15:28
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Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'la birlikte Kainat Güzeli olmak için Miss Universe 2024 yarışmasında mücadele eden Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvig Kainat Güzeli olmuştu. Theilvig'in makyajsız hali gündem oldu.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik (Miss Universe 2024) Yarışması'nda Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig, 2024 Kainat Güzeli oldu.

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21 yaşındaki güzel Danimarka'dan ilk Miss Universe olarak tarihe geçmişti. 2023 yılında Kainat Güzeli seçilen isim Nikaragua Güzeli Sheynnis Palacios olmuştu.Theilvig, tacını Palacios'tan almıştı.

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MAKYAJSIZ HALİ OLAY OLDU!

73'üncüsü düzenlenen Miss Universe Kainat güzeli seçilen Victoria Kjær Theilvig sosyal medya hesabında paylaştığı makyajsız haliyle gündem oldu.

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Makyajsız hali ise bazı kullanıcılar tarafından eleştiri aldı. Estetikli dudakları ve burnu dikkat çekti.

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Victoria Kjær Theilvig Kimdir?

Victoria Kjær Theilvig Kimdir?

21 yaşındaki genç kadın, 2004 yılında Danimarka'nın Başkent Bölgesi'ndeki Søborg, Gribskov'da doğdu ve Kopenhag'ın sakin banliyösünde büyüdü.

İşletme ve pazarlama alanında lisans derecesiyle mezun olan Kjær Theilvig, profesyonel bir dansçı olarak birçok ödül kazandı.

Anahtar Kelimeler:
Kainat Güzellik Yarışması
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