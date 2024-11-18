2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti! Dereceye giremeyen Ayliz Duman: TOP 30 bekliyordum...

2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) kazananı, tüm dünyanın ilgisini çekti. Meksika'nın başkenti Mexico City'de gerçekleşen etkinlikte, Kainat Güzellik Yarışması'nın kazananı, Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvig oldu.

Victoria Kjær Theilvig, güzelliği, zarafeti ve etkileyici performansıyla dünya çapında büyük bir beğeni topladı.

Miss Universe 2024'ün kazananı, yarışmanın tarihinde Danimarka'nın kazandığı ilk Kainat Güzeli olma özelliği taşıyor.

Victoria Kjær Theilvig'in zaferi sonrası, 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman'ın derecesi merak edildi.

"ZORLU BİR SÜREÇTİ"

Sosyal medyada gündem olan Ayliz Duman dereceye girememesine dair yapılan yorumlardan sonra açıklama yaparak şunları söyledi:

"Tüm zorluklara rağmen elimden gelenin en iyisini yaparak ülkemi en güzel şekilde temsil ettim. Bu süreçte karşılaştığım her engel, bana daha da güç ve kararlılık kazandırdı. Ülkemi gururla lanse etmenin mutluluğunu yaşıyorum. TOP 30 bekliyordum açıkçası çünkü çok çalıştım ve çok çabaladım ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Zorlu bir süreçti, iyisiyle kötüsüyle bana tecrübe oldu. Mesajlarınızı görüyorum ve tek tek okuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum."