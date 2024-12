2024’ün en güzel yüzleri listesinde 5 Türk ünlü! Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu...

Her yıl The Candlers ve Independent Critics tarafından hazırlanan Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları (The 100 Most Beautiful Faces of 2024) listesi yayınlandı.

Bu yılki listede 5 Türk ünlü isim de yer aldı. Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun, Sıla Türkoğlu, Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel gibi isimler, dünyanın en güzel yüzleri arasında kendilerine yer buldu.

Özge Yağız, listenin 97’nci sırasında yer alırken, Su Burcu Yazgı Coşkun 83’üncü sırada, Sıla Türkoğlu ise 74’üncü sırada yer aldı.

Afra Saraçoğlu 57’nci sırada, Hande Erçel ise 25’inci sırada kendine yer buldu. Listede zirveyi ise Filipinli oyuncu Andrea Brillantes aldı.

Türk ünlülerinin dünya çapındaki güzellikleri bir kez daha takdir edilirken, bu liste, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip edildi.