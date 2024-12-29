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  4. 2024’ün en güzel yüzleri listesinde 5 Türk ünlü! Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu...

2024’ün en güzel yüzleri listesinde 5 Türk ünlü! Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.12.2024 09:25
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Dünyanın en güzel yüzleri listesinde 5 Türk ünlü yer alırken, Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu gibi isimler öne çıkıyor. İşte 2024 yılının en güzel yüzlerine dair tüm detaylar!

Her yıl The Candlers ve Independent Critics tarafından hazırlanan Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları (The 100 Most Beautiful Faces of 2024) listesi yayınlandı.

Bu yılki listede 5 Türk ünlü isim de yer aldı. Özge Yağız, Su Burcu Yazgı Coşkun, Sıla Türkoğlu, Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel gibi isimler, dünyanın en güzel yüzleri arasında kendilerine yer buldu.

Özge Yağız, listenin 97’nci sırasında yer alırken, Su Burcu Yazgı Coşkun 83’üncü sırada, Sıla Türkoğlu ise 74’üncü sırada yer aldı.

Afra Saraçoğlu 57’nci sırada, Hande Erçel ise 25’inci sırada kendine yer buldu. Listede zirveyi ise Filipinli oyuncu Andrea Brillantes aldı.

Türk ünlülerinin dünya çapındaki güzellikleri bir kez daha takdir edilirken, bu liste, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle takip edildi.

Dünyanın En Güzel Yüze Sahip Kadınları Listesi'ndeki Türk Oyuncular

Hande Erçel son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Özge Yağız,  Sol Yanım, İçimizden Biri, Safir ve Baba gibi yapımlarla tanınıyor.

Bir Gece Masalı dizisinin yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medyada geniş bir fan kitlesine sahip.

Kızılcık Şerbeti'nin "Doğa"sı Sıla Türkoğlu ise 74'üncü sıraya yerleşti.

Yalı Çapkını yıdlızı  Afra Saraçoğlu, 57'nci sırada yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Özge Yağız su burcu yazgı coşkun
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