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  4. 24 saat önce Türkiye'deydi! Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönüyor, Murat Sancak'tan çok konuşulacak hamle

24 saat önce Türkiye'deydi! Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönüyor, Murat Sancak'tan çok konuşulacak hamle

06.12.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de daha önce birçok kulüpte forma giymiş olan ve forma giydiği takımlarda gösterdiği performansla alkış toplamayı başaran tecrübeli golcü Burak Yılmaz, Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giymesinin ardından Hollanda'nın yolunu tutmuştu. Fortuna Sittard'da top koşturan Yılmaz geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile oynadıkları karşılaşma için Türkiye'ye gelirken, Süper Lig ekibinin kendisi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş , Fenerbahçe , Galatasaray , Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen ve attığı 187 golle Süper Lig'in tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Burak Yılmaz, Süper Lig'de son olarak Beşiktaş forması giymesinin ardından Fransız ekibi Lille'e transfer olmuş buradan da Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın yolunu tutmuştu.

Türkiye'nin ardından Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte gösterdikleri müthiş performansla Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmayı başaran ve burada da Süper Lig'deki gibi 'Kral' olarak anılmaya başlanan tecrübeli golcü sözleşmesi bitmesiyle birlikte Haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrılmıştı.

Lille formasıyla çıktığı 72 maçta 25 gol 10 asist katkısıyla takımının en skorer isimlerinden olan Yılmaz, Fransa kariyerini 1 Lig, 1'de Süper Kupa ile tamamlarken, sürpriz bir karar vererek Hollanda takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzalayan golcü oyuncu sezon başından bu yana da Sittard forması giyiyor.

Hollanda Ligi'nde de şu ana kadar çıktığı 13 lig maçında 4 gol 2 asist yapmayı başaran 37 yaşındaki oyuncu için oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

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Son olarak Dünya Kupası arasında çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Antalya'ya gelen Fortuna Sittard burada Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşı karşıya gelirken, Hollanda ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

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Burak Yılmaz, Adana Demirspor maçında ilk 11'de görev aldı. Kaptan olarak sahada yer alan Burak, 8'inci dakikada Paul Gladon ve 38'inci dakikada Umaro Embalo'nun kaydettiği gollerin asistini yaptı.

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