24 saat önce Türkiye'deydi! Burak Yılmaz Süper Lig'e geri mi dönüyor, Murat Sancak'tan çok konuşulacak hamle

Türkiye'nin ardından Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte gösterdikleri müthiş performansla Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmayı başaran ve burada da Süper Lig'deki gibi 'Kral' olarak anılmaya başlanan tecrübeli golcü sözleşmesi bitmesiyle birlikte Haziran ayında Fransız ekibi Lille'den ayrılmıştı.