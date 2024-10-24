25 kilo verip eridi! Bergüzar Korel'in Cannes tarzına yorum yağdı: Bu güzellik ne?

2009'da dünyaevine giren Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti üçüncü çocukları Leyla'yı kucaklarına almıştı. İki erkek çocuktan sonra bir kız bebek dünyaya getiren Korel uzun süre ekranlardan uzak kaldı.
Londra'da yaşayan çift bir süre önce ülkeye dönüş yaptı. Bu süreçte Bergüzar Korel bir hayli kilo verdi.
3 çocuk annesi olan Bergüzar Korel hamilelik kilolarını hızla verdi ve ekranlara da döndü.
8 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel son olarak Cannes'a gitti. Cannes'dan pozlarını paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.
Siyah dekolteli sade bir elbise seçen Bergüzar Korel'e "Bu güzellik ne?", "Şahane olmuşsun", "Bu ne güzellik ayıp" yorumları geldi.
Korel, bir diyetisyenin reçetesine göre beslenerek kilo verdi. Setlere dönmeden önce bir hayli zayıflayan Bergüzar Korel düzenli beslenerek günde 2 saat yürüyüş yaparak ve 1 saat de yüzerek fit bir görünüme kavuştu.