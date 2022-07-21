25. Uluslararası Malatya Kayısı Festivali başladı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali başladı.

Malatya Valiliği önünde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın da katıldığı kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Mehter takımın da katıldığı kortejde katılımcılar İnönü Caddesi'nden Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yaklaşık bir kilometre yürüdü.

Binali Yıldırım, törende konuşma yapacağı kürsüye çıktığında çalan "Malatya Malatya bulunmaz eşin" türküsüne eşlik etti.

Malatyalıların harika olduğunu belirten Yıldırım, bugün kentte muazzam bir coşku ve heyecan yaşandığını söyledi.

Festival yürüyüşünü büyük bir coşkuyla tamamladıklarını ve bu meydanı doydurduklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün bir başka güzelliği yaşıyoruz. Bugün Malatya tek yürek. İşte hepimizin görmek istediği, hepimizin özlediği fotoğraf burada. Farklı görüşten hemşehrilerimizin, farklı siyasi partilerin üst düzey yöneticilerinin ve il temsilcilerinin, muhalefetiyle, iktidarıyla tek yürek olduğu Malatya için, kayısı için bir oldukları, beraber oldukları bu önemli festival gerçekten ülkemiz adına Malatya adına gurur verici bir birliktelik. Aslında hepimizin farklılıkları var. Kimimizin göz rengi ela, kimimizin kara, kimimizin teni beyaz kimimizin esmer. Saç rengimiz farklı olabilir ama unutmayalım farklı olmayan bir şeyimiz var o da gözlerimizden düşen damlalardır. Gözlerimizden düşen damlaların rengi hep aynıdır. Onun için hep bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay-yıldızlı bayrağımızı yurdun her köşesinde dalgalandıracağız. Her türlü şer odaklarına karşı uyanık olacağız."

- "Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Yıllar boyunca halkın desteğiyle ülkeye hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'nin güneyiyle kuzeyini, batısıyla doğusunu buluşturduk ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki 'yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz' onun için de amansız bir şekilde bölücü terör örgütüyle, FETÖ ile mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele birlik ve beraberlik mücadelesidir. Bu mücadele, istiklal mücadelesidir. Bu toprakların vatan olmasını sağlayan bütün şehitlerimizi, başta gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve şükranla anıyoruz. Malatya sıradan bir şehir değil. Malatya İsmet İnönü gibi Cumhuriyet kuruluşunun kadrosunda bulunmuş bir başbakan, Turgut Özal gibi Türkiye'yi dünyaya açtan bir lider yetiştirmiş şehrimizdir. Onun için Malatya Türkiye'nin ortasında, Anadolu coğrafyasında ülkemizin, milletimizin birliğinin beraberliğini teminatı ve kayısının başkenti şehridir."

Binali Yıldırım, Malatya'nın kayısının başkenti olduğunu da dile getirerek, kayısıyı milli bir ürün haline getirerek Malatya'yı dünyaya tanıtan tüm üreticileri kutladığını ifade etti.

- "Yeni destanları yeni eserlerle hep birlikte yazacağız"

Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için 20 yıldır canla başla çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "İnşallah 2023'te, Cumhuriyetin 100. yılında yeni destanları yeni eserlerle hep birlikte yazacağız. Festivalde herkesi bir araya getiren birlikten kuvvet ayrılıktan felaket olur diyerek bu birlikteliği sağlayan belediye başkanımıza, milletvekillerimize, siyasi partilerimin yöneticilerine ve il başkanlarına, bütün teşkilatlarına Malatyalılar adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- Diğer konuşmacılar

Malatya Valisi Hulusi Şahin ise festivalin Malatyalıların birliğinin, beraberliğinin coşkusu, şenliği, bayramı niteliğinde olduğunu söyledi.

Festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Festival, birliğimizin, beraberliğimizin bir nişanesi olarak çok uzun yıllar devam edecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da festivalin Malatya'nın birlik ve beraberliğine katkıda bulunmasını temenni etti.

Bugün çok değerli misafirleri kentte ağırladıklarını anlatan Gürkan, "Bugün Malatya birliğiyle, beraberliğiyle, dirliğiyle bir başka. Biz Malatya olarak, insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehir olarak 25. Kayısı Festivali'nde Malatya'da birlik, beraberlik, dirlik ve düzeninin fotoğrafını veriyoruz. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu fotoğrafı veriyoruz. Festivalimizin Malatya'ya ve ülkeye hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Programa, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kaymakamlar, belediye başkanları, diğer ilgililer ve davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dört gün sürecek festival boyunca çeşitli yarışmalar ve konserler düzenlenecek.