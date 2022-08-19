26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 7 ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, 26 yıldır aralıksız yapılan yarışmanın ulusal ve uluslararası medya kuruluşları ile çalışanlar tarafından ilgiyle takip edilmesinden gurur duyduklarını söyledi.

Polatel, dünyada muadili olmayan yarışmada Türk ve dünya kamuoyunu ilgilendiren haber görüntülerinin değerlendirildiğini dile getirerek, "Dünyanın en sıcak bölgelerinde görev yapan habercileriz. Yaptığımız görevin sorumluluğunu bilerek görüntüleri çeker ve ona göre de haberlerimizi yazarız." dedi.

Yarışmaya, 5 ülkeden 82 eserin katıldığını anlatan Polatel, 24 Haziran'da Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen jüri toplantısıyla dereceye girenlerin belirlendiğini kaydetti.

Polatel, jüri heyetinin görüntünün haber değerine, kameramanın ve muhabirinin habere katkısına ve aldıkları riske, görüntünün çekim kurallarına uygunluğuna, haberin metni ile yazım diline ve kurgusuna dikkat ettiğini aktardı.

- Ediz Alıç ve Tamer Kay'ın adına "Altın Göz" ödülü

Yarışmada yılın haber görüntüsü, yılın özel haberi, röportaj haber, serbest haber, mansiyon, dron haber ve serbest dron haber kategorisi ile özel ödüllerin olduğunu, bu seneye özel "Altın Göz" kategorisinin de eklendiğini belirten Polatel, "Bu kategori mesleğe değer vermiş, hayatını kaybeden haber kameramanlarımızın isimlerini yaşatmak için yapılan bir kategoridir. Altın göz kategorisinde 2 özel ödül vereceğiz. Birincisini, nisanda hayatını kaybeden değerli haber kameramanı Ediz Alıç adına vereceğiz. İkinci özel ödülümüz ise Ankara'da görev yapan 2021'de hayatını kaybeden değerli haber kameramanı Tamer Kay adına verilecek." diye konuştu.

Polatel, 29 habercinin ödül aldığını yarışmada, töreninin 8 Eylül'de İstanbul'da yapılacağını söyledi.

- AA'ya 7 ödül

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde AA'dan Servet Ülkü birinciliğe, "Yılın Özel Haber" kategorisinde Orhan Fatih Doğan birinciliğe, Jaime Aleksos ikinciliğe layık görülürken "Serbest Haber" kategorisinde Şebnem Coşkun birincilikle ödüllendirildi.

Yine AA'dan "Spor Haber" kategorisinde Çağrı Korucu dereceye girmeye hak kazanırken "Drone Serbest" kategorisinde Vural Elibol, "Mansiyon Haber" kategorisinde "Çevre Özel Ödülü"ne Şebnem Coşkun ile Özge Elif Kızıl layık görüldü.

- Diğer ödül alan isimler

Yarışmada ödül alan diğer isimler ise şöyle:

"'Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde Haber Global'den Bilal Söyleyenoğlu ve A Haber'den haber kameramanı Niyazi Kurt ve muhabir Emine Kavasoğlu. 'Özel Haber' kategorisinde Haber Global'den Varol Biçer ve Murat Karataş. 'Serbest Haber' kategorisinde TRT Haber'den muhabir Murat Demirbilek ile kameraman Hüseyin Yılmaz, A Haber'den kameraman Burak Altun. 'Röportaj Haber' kategorisinde Habertürk'ten Sena Aktürk, Özcan Öztürk ve Hakan Öztürk. 'Drone Haber' kategorisinde CNN Türk'ten kameraman Halil Kahraman ve muhabir Mücahit Topçu. 'Dizi Haber' kategorisinde Haber Global'den muhabir Damla Turgutlu ve kameraman Emir Ünlü. 'Mansiyon Haber' kategorisinde İhlas Haber Ajansından (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç, TV100'den kameraman Yetkin Torlak ve muhabir Pınar Torlak. 'Altın Göz' kategorisinde 'Ediz Alıç Özel Ödülü' Kanal 24'ten Uğur Tüney ve muhabir Adem Hançer ile 'Tamer Kay Özel Ödülü' Kanal 7 Televizyonu'ndan Süleyman Damla."