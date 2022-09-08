26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda AA'ya 8 ödül

İSTANBUL (AA) - Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin düzenlediği "26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, meslektaşlarını bir çatı altında toplamak, onların sorun ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek amacıyla kurulan derneğin, 26 yaşında olduğunu söyledi.

Yakın tarihin en önemli olaylarında kameramanların olduğunu anlatan Polatel, "Yıllar içinde haber kameramanlarının çektikleri görüntüler hem siyasi hem de toplumsal alanda gündemi belirleyen, gündeme yön veren önemli bir unsur haline geldi. Bizler kamuoyuna karşı sorumluluk bilinciyle görev yapıyoruz. Bizler, yakın tarihin görsel yazarlarıyız. Her koşulda yapıcı tutumla, gazetecilik saygınlığını ön planda tutarız. Meslek ahlakına, demokratik değerlere, evrensel hukuka, tarafsızlık ilkesine, kişi haklarına, özel hayata saygı gibi hususlar en önem verdiğimiz değerlerimizdir." diye konuştu.

- "Haber kameramanlığı büyük bir sorumluluk"

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basın mensuplarının büyük emeği olduğunu belirtti.

Turan, basın mensuplarının bu uğurda katlandığı zorlukların ve fedakarlıkların farkında olduklarını dile getirerek "Gerek muhabirlik gerekse haber kameramanlığı büyük bir sorumluluk. Sizler halkın gören gözü, duyan kulağısınız. Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin edebilme noktasında haber kameramanları ve muhabir arkadaşlarımız müstesna bir yere sahiptir. Sizler haber vermekle kalmayıp bir yönüyle de tarih yazmaktasınız." ifadelerini kullandı.

- AA'ya 8 ödül

"Yılın Haber Görüntüsü" kategorisinde AA kıdemli kameramanı Servet Ülkü, Ukrayna-Rusya savaşında patlama anında yaşananları kayıt altına aldığı, “Sivillerin Tahliyesi Sırasında Patlama” rumuzlu görüntüsüyle birinci oldu.

"Yılın Özel Haber" kategorisinde, AA kameramanı Orhan Fatih Doğan "Marmaris Yangını" rumuzlu haberiyle birinciliği, AA kameramanı Jaime Aleksos "Savaştan Kaçış" rumuzlu görüntüsüyle ikinciliği elde etti.

"Mansiyon Haber" kategorisinde, AA foto muhabirleri Özge Elif Kızıl ve Şebnem Coşkun, deniz kaplumbağalarının izlediği yolu ve karşılaştıkları tehlikeleri haberleştirdikleri "Deniz Kaplumbağaları" rumuzlu görüntüleriyle "Çevre Özel Ödülü"ne layık görüldü.

"Serbest Haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Şebnem Coşkun, "Can Dostu" rumuzlu haberiyle birinciliğe değer bulundu.

"Spor Haber" kategorisinde, AA kameramanı Çağrı Korucu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un taraftarların kutlamalarını içeren "Büyük Kutlama" rumuzlu görüntüsüyle ödül aldı.

"Drone Serbest" kategorisinde, AA kameramanı Vural Elibol, "Sonbaharın Renkleri" rumuzlu görüntüsüyle dereceye girdi.

AA Görüntülü Haberler Editörlüğü ise "Yılın En Başarılı Kamera Servisi Ödülü"ne layık görüldü.

Yarışmada ödül alan diğer isimler ise şöyle:

"Yılın Haber Görüntüsü' kategorisinde Haber Global'den Bilal Söyleyenoğlu, A Haber'den haber kameramanı Niyazi Kurt ve muhabir Emine Kavasoğlu. 'Özel Haber' kategorisinde Haber Global'den Varol Biçer ve Murat Karataş. 'Serbest Haber' kategorisinde TRT Haber'den muhabir Murat Demirbilek ile kameraman Hüseyin Yılmaz, A Haber'den kameraman Burak Altun. 'Röportaj Haber' kategorisinde Habertürk'ten Sena Aktürk, Özcan Öztürk ve Hakan Öztürk. 'Drone Haber' kategorisinde CNN Türk'ten kameraman Halil Kahraman ve muhabir Mücahit Topçu. 'Dizi Haber' kategorisinde Haber Global'den muhabir Damla Turgutlu ve kameraman Emir Ünlü. 'Mansiyon Haber' kategorisinde İhlas Haber Ajansından (İHA) Ahmet Faruk Sarıkoç, TV100'den kameraman Yetkin Torlak ve muhabir Pınar Torlak. 'Altın Göz' kategorisinde 'Ediz Alıç Özel Ödülü' Kanal 24'ten Uğur Tüney ve muhabir Adem Hançer ile 'Tamer Kay Özel Ödülü' Kanal 7 Televizyonu'ndan Süleyman Damla."

Ödül törenine, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul, AA Görüntülü Haber Editörü Muhammed Kılınç ve medya dünyasından çok sayıda isim katıldı.