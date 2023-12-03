265 bin TL kira ödüyordu! Merve Taşkın Bali'ye taşındı

Merve Taşkın sosyal medyada son olarak "Ben ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek için ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacım var. Siz asgari ücretle geçiniyorsunuz.. Bu büyük bir basari tebrik ediyorum halkı" sözleriyle dikkat çekmişti.