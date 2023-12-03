265 bin TL kira ödüyordu! Merve Taşkın Bali'ye taşındı

Onlyfans'tan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyen Merve Taşkın sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Müstehcen pozlarıyla dikkat çeken ve bu yüzden yargılanıp beraat eden Taşkın son dönemde sık sık yurt dışına çıkıyordu.
"Ayda 100.000 dolar kazanıyorum ama bu benim için yeterli değil" diyen Merve Taşkın yalıda yaşamasıyla da gündeme gelmişti.
Merve Taşkın, yalı için ayda 265 bin TL kira ödediğini duyurunca şoke etmişti.
"Görgüsüz değilim sorulduğu için söylüyorum" diyen fenomen son olarak Endonezya'da bir ada olan Bali'ye taşındığını açıkladı. Fenomen son dönemde sık sık Bali'ye giderek spiritüel eğitimler alıyordu.
Merve Taşkın sosyal medyada son olarak "Ben ayda 100 bin dolar kazanarak geçinemiyorum, geçinebilmek için ayda minimum 1 milyon dolara ihtiyacım var. Siz asgari ücretle geçiniyorsunuz.. Bu büyük bir basari tebrik ediyorum halkı" sözleriyle dikkat çekmişti.