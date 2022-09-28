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28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28.09.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl aranın ardından 28'incisi düzenlenen Uluslararası Engelliler Şenliği başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonunca organize edilen programın açılışı, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, açılış töreninde, 30 yıl önce başlayan bu şenliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de iki yıl aradan sonra engelliler ve aileleriyle beraber olmakla onurlandıklarını belirterek, "Engelli bireylerimizin her zaman yanında olan sosyal belediyecilik anlayışımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler engelli bireylerin yanında olmak zorunda. Bunun bilinciyle hareket ederek hiçbir desteği onlardan esirgemiyoruz, esirgemeyeceğiz." dedi.

Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı Aynur Dankaz da yeniden Ayvalık'ta buluşmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Birlikte olmanın gücünü, yan yana durmanın dayanışmasını bu etkinlikte daha fazla hissettiklerini vurgulayan Dankaz, şöyle konuştu:

"Bu sadece bir şenlik değil. Bu şenlik, aslında hayata karıştığımız bir yer. Toplumun engellilere yönelik daha duyarlı, daha bilinçli olması gerekiyor. Ancak bu şekilde sorunlarımızın çözümü için bir adım atılabilir. İşte bu ortam da bizlerin sorunlarını dile getirdiği, erişilebilirlik taleplerini hep birlikte bir kere daha ifade ettiğimiz yer. Bizler sadece evde olmak istemiyoruz. Evde, işte, sokakta, çalışma hayatında, konserlerde, tiyatroda, sosyal hayatın yani yaşamın içinde olmak istiyoruz."

Özel gereksinimli bireylerden Fehmi Helvacıoğlu, Ayvalık'ta yazdığı "Güneş Ellerimde" şiirini seslendirdi. Otizmli Mutluhan Er ise Ayvalık temalı tuval üzerine çizimlerini Kaymakam Yaman ve Belediye Başkanı Ergin'e hediye etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Körfez Koordinasyon Daire Başkanı Kazım Arslan'ın da katıldığı program, tören geçişiyle tamamlandı.

Çeşitli etkinlikler ve eğlenceli programlarla devam edecek şenlik 2 Ekim'de sona erecek.

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

28. Ayvalık Uluslararası Engelliler Şenliği başladı

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