Güreşleri, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Geylan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkan Vekili Beyti Doğan, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci ile çok sayıda vatandaş izledi.

Organizasyonun güreş ağalığını, iş insanı Mesut Öner ile yarışan eski ağa Seyhan Aslan bir milyon lira bedelle kazandı.

288. Geleneksel Çardak Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Cengizhan Şimşek oldu

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