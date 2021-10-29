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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa, Eskişehir ve Yalova'da etkinlikler düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bursa, Eskişehir ve Yalova'da etkinlikler düzenlendi.

Bursa'daki programlar kapsamında Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sanatçı Zara, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ne çok vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Nilüfer Belediyesince Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda düzenlenen programda ise Athena Grubu konser verdi.

- Eskişehir

Eskişehir'de de Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde hayranlarıyla buluşan Ceylan Ertem, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserde sanatseverler telefon ışıklarıyla Ceylan Ertem'e eşlik etti.

- Yalova

Yalova'daki kutlama programı kapsamında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Donanma Komutanlığı Bando Takımı birbirinden güzel marşları seslendirdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya eşlik eden vatandaşlar, daha sonra Deprem Anıtı'na kadar düzenlenen 29 Ekim Yürüyüşü'ne katıldı. 33 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşındığı yürüyüş sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.

Yürüyüşe Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Uygulama Otelindeki Cumhuriyet Resepsiyonu'yla devam eden programda, Vali Erol 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın anne ve babasıyla pasta kesti.

Kutlama programı, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir ve türkü dinletisiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

- Bursa, Eskişehir ve Yalova'da etkinlikler düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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