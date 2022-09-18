29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 29'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen, sunuculuğunu Yetkin Dikinciler ile Meltem Cumbul’un yaptığı Büyük Ödül Töreni, sanatçıların kırmızı halıdan geçerek tören alanına gelmesiyle başladı.

Geçen yıl vefat eden Türk sinema oyuncularının isimlerinin okunduğu, fotoğraflarının sahneye yansıtıldığı etkinlikte bu yıl festival süresince yapılan etkinliklerden oluşan video gösterisi izlendi, Cahit Berkay ve orkestrası kısa bir konser verdi.

8 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" ödülüne yönetmenliğini Ziya Demirel'in yaptığı "Ela ile Hilmi ve Ali" layık görüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ödülünü verdiği Demirel, ödülü tüm çekilemeyen filmler, dedesi ve babası için aldığını söyledi.

Yönetmen Demirel aynı zamanda "En İyi Yönetmen" ödülünü alıp "En İyi Senaryo" ödülünü de Nazlı Elif Durlu ile paylaşırken, filmi "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Sanat Yönetmeni", "En İyi Kurgu" ve "Umut Veren Genç Erkek Oyuncu" ödüllerini kazandı.

- En iyi erkek ve kadın oyuncu ödülleri paylaştırıldı

Gecede "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Çilingir Sofrası" filmindeki rolleri ile Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen alırken, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü "Ela ile Hilmi ve Ali" filminden Ece Yüksel ile "Bana Karanlığını Anlat" filminden Aslıhan Gürbüz'e verildi.

- "Biz dünyanın film festivalleri ile yarışmaya aday bir kentiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın sanatsever, çok sanatçı yetiştiren ve sinema endüstrisine olağanüstü katkı koyan, bunu da artırarak devam ettiren bir kent olduğunu söyledi.

Her sene, bir öncekinden daha güzel bir festival yapmak istediklerini ifade eden Karalar, bu yıl festival kapsamında yaklaşık 150 yerde halkı sinema ile buluşturduklarını, gondolda sinema sefası yaşattıklarını anlattı.

Türkiye'de çekilen film sayısının yeterli olmadığını, festivale 50 filmin başvurduğunu, 8 filmin elemeyi geçtiğini ifade eden Karalar, şunları dile getirdi:

"İnşallah biraz daha özgür, biraz daha rahat bir ortam olur. Önümüzdeki sene daha çok film başvurusu olur. Daha çok film elemeyi geçer. Buradan sesleniyorum. Biz dünyanın film festivalleri ile yarışmaya aday bir kentiz. Çünkü sinema deyince akla Adana gelir. Çünkü Adana deyince akla sinema gelir. Çünkü Adana deyince yetiştirdiği sanatçılar gelir. Yaşasın sinema, yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar diyorum. “

Jüri Başkanı Özcan Alper de bir hafta boyunca güzel filmler izlediklerini söyledi.

Kovid-19 salgını sürecinin film yapmanın var olan zorluğunu daha da artırdığını aktaran Alper, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve ekibine teşekkür etti.

- "Yılmaz Güney" ödülüne layık film bulunamadı

Festivalde "Yılmaz Güney" ödülünü vermek için sahneye çıkan Jüri Başkanı Özcan Alper, sesi duyulmayan farklı toplumsal ve sınıfsal kimlikler ve cinsel yönelimleri sinemanın kendi olanaklarıyla anlatarak başka türlü görme ve düşünme biçimi üreten, üstü örtülen, halının altına süpürülen meselelerle ilişki kurarken politik sinemaya farklı bir bakış getiren bir film örneği bu yıl maalesef göremediklerini belirterek, "Yılmaz Güney adına verilen ödülü boş bırakıyoruz." dedi.

Festivalde eski festival direktörü merhum Kadir Beycioğlu anısına verilen Jüri Özel Ödülü'ne Ümran Safter'in yönettiği "Kabahat" filmi layık görüldü.

- Ödül alanlar

- En İyi Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel

- Yılmaz Güney Ödülü: -

- En İyi Yönetmen Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel

- En İyi Senaryo Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durlu

- Jüri Özel Ödülü: Kabahat - Ümran Safter

- En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Bana Karanlığını Anlat / Ece Yüksel - Aslıhan Gürbüz

- En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Çilingir Sofrası - Ahmet Rıfat Şungar ve Barış Gönenen

- En İyi Müzik Ödülü: Bana Karanlığını Anlat - Taner Yücel

- En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Çilingir Sofrası - Engin Özkaya

- En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Gülay Doğan

- En İyi Kurgu Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Selda Taşkın ve Henrique Cartaxo

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Kabahat - Ece Demirtürk

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Mendirek - Alihan Kaya

- Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Kabahat - Mina Demirtaş

- Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali - Denizhan Akbaba

- Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Cem Demirer - Mendirek

- Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası - Ali Kemal Güven

- Adana İzleyici Ödülü: Suna - Çiğdem Sezgin

Törende ayrıca Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ile Adana Kısa Film Yarışması'nda da ödüller sahiplerini buldu.