Adana Büyükşehir Belediyesince 12-18 Eylül'de düzenlenecek 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk, Festival Sinema Programları Koordinatörü Esin Küçüktepepınar, Festival Yürütme Kurulu Üyesi Güven Kıraç, Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, Festival Yönetmeni İsmail Timuçin'in katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bu yıl festivalin 29'uncusunu gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Sanatseverleri Adana ve sinema tadında bir festival beklediğini aktaran Karalar, "Adana, sinemanın gelişmesi için her zaman çok önemli rol oynamış bir kentimizdir. Bu sene festivalin 29'uncusunu yapıyoruz. 52 yıl önce ilki gerçekleştirilen festival bazı dönemlerde yapılamadı. 12-18 Eylül'de sinemanın kalbi Adana’da atacak. Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi çok önemli sanatçılarımızı bu sene kaybettik. Sinemamızın başı sağ olsun." diye konuştu.

Samancılar da ülke sinemasına hizmet ettiklerini ve Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni sonsuza kadar sürdürmek istediklerini belirtti.

Yılmaz Güney'in Türk sinemasında önemli bir yeri olduğunu ve asla unutulmayacağını belirten Samancılar, sanatçının ölüm yıl dönümü nedeniyle şiir okudu.

Bu yıl gerçekleştirilecek festivalde onur ödülleri, oyuncular Müjdat Gezen ve Hale Soygazi'ye, yazar Orhan Kemal'in adına düzenlenen "Orhan Kemal Emek Ödülleri" de tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş ile Sinema Emekçileri Sendikası'ndan Zafer Ayden'e törenle takdim edilecek.

Festival kapsamında dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak.