3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa maçı sonrası Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Şımarık ve Galatasaray'a zarar veriyor"

"FUTBOL ŞANSI SIRTINI DÖNDÜ"

ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. İşler sarpa sarıyor niye Torreira'yı almıyorsun. Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. İcardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Genelde bizim ligimizdeki takımlar bu hatalarda cezayı kesemiyorlar. Ama yeri gelir futbol şansı size de sırtını döner, büyük hata yaparsınız."