3-0'dan 3-3 olan Kasımpaşa maçı sonrası Okan Buruk'u yerden yere vurdular! "Şımarık ve Galatasaray'a zarar veriyor"

Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray 3-0 öne geçtiği karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken yaşanan bu beklenmedik puan kaybı Sarı-Kırmızılılar'ı üzdü.
Okan Buruk, karşılaşmaya derin rotasyonlu bir kadroyla çıkarken spor yazarları Buruk'un bu tercihlerini yerden yere vurdu.
ALİ GÜLTİKEN: "Okan Buruk 6 farklı oyuncu ile çıktı. Ayrıca sistemde de rotasyon yaptı. Yeni sistemde forvetler coşkulu oynadı ve golleri buldu. İkinci yarıda eski oyununa dönerken, sistem uygulanamadı. Yerleşim ve doğru pozisyon alınamaması, Galatasaray'a çok büyük sıkıntı yaşattı. Okan Buruk devre arasında geriye çekilmeyi söylememiştir. Ancak bazen oyuncular böyle yapabiliyor. Daha geriye çekildiler, Kasımpaşa da çok ciddi baskı yaptı. Barış Alper Yılmaz, Michy Batshuayi ve Yunsu Akgün'e çok iyi baskı yapıldı. Dries Mertens'i oyuna hiç sokmadılar."
ÖMER ÜRÜNDÜL/SABAH: "Galatasaray'ın dün gece sahaya çıkan kadrosunun organize ve etkili bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Ama her zaman söylediğim gibi futbol ilginç bir oyun. Rakip defansın hatalarından ve iki golcünün usta vuruşlarıyla G.Saray 3 farklı skor avantajı yakaladı. Okan Buruk, yaptığı bütün hamlelere rağmen oyunu bir türlü kontrol altına alamadı. İşler sarpa sarıyor niye Torreira'yı almıyorsun. Okan Buruk, ligimizdeki takımların genel yetersizliğini biliyor. Şansına da çok güveniyor. Dün gece yine büyük bir maceraya atıldı. İcardi ve Osimhen'le çift santrfor oluşturdu. Orta sahayı bir kişi eksiltti. Üstelik de Torreira'sız. Genelde bizim ligimizdeki takımlar bu hatalarda cezayı kesemiyorlar. Ama yeri gelir futbol şansı size de sırtını döner, büyük hata yaparsınız."
EMRE AŞIK: "Galatasaray'ın maçı tutması lazımdı. Okan Hoca da haklı, rotasyon yapacak ancak Galatasraay'ın omurgasında eksikler vardı. Dries Mertens'i onyatmadın, sonucu aldın. Ancak Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın olmaması oyunu bozdu. Dönen topları alamadılar, takım boyu uzadı. Galatasaray 3-1 bitirmeye çalıştı ama futbol böyle bir oyun değil, senin istediğin gibi olmuyor her zaman."
LEVENT TÜZEMEN/SABAH: "Okan Buruk'un Osimhen-İcardi ikilisini birlikte oynatması taraftarı mutlu ederken bu iki yıldızın ortaya koyduğu futbol gol şova dönüştü. Osimhen'in attığı iki gol jenerik olacak güzellikteydi. İkili forvetin getirdiği en önemli sıkıntı Galatasaray adına orta saha zafiyetiydi. Okan Hoca, ilk yarı sonunda soyunma odasına girdiğinde bu istatistikleri görmemiş olamaz ama herkes oynasın, gönlü olsun felsefesi ile hareket edince Galatasaray, bir şok yaşadı ve bedelini ağır ödedi. Rigas maçı 5 gün sonra oynanacak, Torreira'ya dinlendirmek çok büyük hataydı. Okan hocanın kadro şımarıklığı ve fantezisi Galatasaray'a zarar verdi."
MUSTAFA ÇULCU/SABAH: "25 yaşındaki genç hakem Oğuzhan Çakır'ı geçtiğimiz sezon devre arasında Süper Lig hakem kadrosuna Ahmet İbanoğlu'nun MHK'sı aldı. Yarım sezonda 6, bu sezon şu ana kadar 5 maç yönetti. Dün akşam ilk kez büyük bir takımın maçında düdük çaldı. Atletik bir yapıya sahip. İyi koşuyor. Fall'ın ortasında Jacobs'un sol omuzüst göğüs bölgesine çarpan topa hakem penaltı verdi. VAR devreye girdi, hakemi izlemeye davet etti. Pozisyonu izleyen hakem penaltıyı iptal etti. Bu maçlar en az 17 kamera ile takip ediliyorken bu pozisyonu kapalı iki açı ile OFR'de hakeme izletmek herhalde VAR kalitesizliği olsa gerek. Yazık. Oyun hakem atışı ile başlaması gerekirken kornerle başladı. Saldım çayıra mevlam kayıra. Sahadaki hakem de VAR'daki de uyuyor."