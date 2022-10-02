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3 golün iptal edildiği maçta kazanan Konyaspor!

02.10.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. 3 golün VAR kontrolü sonrası geçersiz sayıldığı karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 8. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 8. hafta karşılaşmasında Konyaspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

3 GOL 'VAR'A TAKILDI!

ŞLKŞLK

Konyaspor'da Zimer Bytyqi'nin 45. dakikada, Calvo'nun ise 59. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, Ümraniyespor'un 84. dakikada Umut Nayir ile eşitliği yakaladığı gol de elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ligde gol yememe ve galibiyet serisini geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında kaybeden yeşil beyazlı ekip, bu sezon sahasında henüz yenilgi yüzü görmedi. Konyaspor bu galibiyetle puanını Galatasaray, Adana Demirspor ve 1 maçı eksik olan Medipol Başakşehir'le aynı yaptı(17).

Sezona kötü bir başlangıç yapan Ümraniyespor, ligde aldığı 2 puanın 1'ini Fenerbahçe'den diğerini ise Gaziantep FK'dan aldı. Bu sonuçla 6. yenilgisini alan Ümraniyespor haftayı 2 puanla son sırada tamamladı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

KONYASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDAN KARELER

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