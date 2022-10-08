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3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

08.10.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" ikinci haftasında, açık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları ile devam etti.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında, Ölüdeniz'de 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına, farklı ülkelerden 2'si engelli 206 sporcu katıldı.

Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Ali Oraloğlu, kadınlarda Ozen Sanem Dilek, 2 bin 500 metre erkeklerde Oğulcan Bilgin ve kadınlarda Beste Yonca Keser birinci oldu.

Kumburnu Plajı'nda ise bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları başladı. Müsabakaya Türkiye'den 4 takım katıldı.

Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları, Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı tarafından verildi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, festivalin ikinci haftasında açık su yüzme yarışının sorunsuz tamamlandığını belirterek, festivali geleneksel hale getireceklerini ifade etti.

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye Voleybol Ölüdeniz engelli

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