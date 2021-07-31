30 Temmuz 2021 Cuma MasterChef talaş böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte talaş böreği tarifi...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı ile birbirinden lezzetli yemek tarifleri gündeme geliyor. Üst tura geçmek için yarışmacılar, talaş böreği hazırladı. Milföy hamurundan hazırlanan talaş böreği tarifi merak konusu oldu.

Talaş böreği malzemeleri

* 500 gram sote kuşbaşı * 1 adet orta boy kuru soğan * 10 adet milföy hamuru * 2 adet orta boy haşlanmış havuç * 1 su bardağı haşlanmış bezelye * 1/2 tatlı kaşığı domates salçası * 1 yemek kaşığı tereyağı * 1/2 çay kaşığı tuz * 1 yemek kaşığı zeytinyağı * 1/2 su bardağı sıcak su * 1 tatlı kaşığı dağ kekiği Üzeri için: * 1 adet yumurta sarısı * 2 yemek kaşığı ayıklanmış ay çekirdeği ya da susam * 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı * 1 yemek kaşığı çörek otu * 1 yemek kaşığı çörek otu

Talaş böreği tarifi Kuru soğanı küçük parçalar halinde dilimleyin. Sote kuşbaşı etleri de dilimleyin. Ayıklanmış bezelye tanelerini kaynar suda haşlamaya başlayın. Ardından soğuk-buzlu suya atıp şoklayın. Suyunu süzüp bekletin.

Kabuğunu soyduktan sonra haşlanmış havucu küp halinde kesin. Tereyağı ile zeytinyağını eritin. Yüksek ateşte, sote kuşbaşı etleri renk alana dek kavurmaya başlayın. Ardından kuru soğanları ilave edin ve pişirmeye devam edin. Domates salçasını ilave edip karıştırma işlemini sürdürün.

Haşlanmış bezelye, havuç ve sıcak suyu ilave edin ardından kapağı kapalı tencerede etler yumuşayana kadar pişirin. Etli iç harcı suyunu çekince tuz ve dağ kekiği ile lezzetlendirin. Ilınması için dinlenmeye bırakın.