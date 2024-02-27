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  4. 30 yaş küçük sevgilisiyle yüzleşirken çileden çıktı, üstünü başını yırttı! Didem Arslan ne yapacağını bilemedi! 'Bana uygunsuz fotoğraflar gönderdi'

30 yaş küçük sevgilisiyle yüzleşirken çileden çıktı, üstünü başını yırttı! Didem Arslan ne yapacağını bilemedi! 'Bana uygunsuz fotoğraflar gönderdi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 10:42
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Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında işlenen konular zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa 30 yaş küçük sevgilisiyle canlı yayında yüzleşen Necmettin Bey damga vurdu. 73 yaşındaki Necmettin Bey bir anda çileden çıktı ve üstünü başını yırttı.

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı işlediği konular ve konukları ile sosyal medyada gündem oluyor.

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CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI

Programa bu defa kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Sevil Hanım tarafından kandırıldığı gerekçesiyle katılan Necmettin Bey'in anlattıkları damga vurdu.

73 yaşındaki Necmettin Bey 43 yaşındaki Sevil Hanım ile imam nikahı kıydığını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını söyledi. Necmettin Bey 'Sevil zengin erkek avcısı' diyerek iddialarıyla herkesi şoke etti.

'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ'

'UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ'

Necmettin Bey kuaför dükkanı sahibi olan Sevil Hanım hakkında 'Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu' dedi.

Didem Arslan bu iddianın karşısında şoke oldu ve 'Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten' dedi.

İddiaları yalanlayan Sevil Hanım ise Necmettin Bey'i suçladı. Necmettin Bey bu yaşananların ardından sinirlerine hakim olamadı ve çileden çıktı.

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