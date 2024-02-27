30 yaş küçük sevgilisiyle yüzleşirken çileden çıktı, üstünü başını yırttı! Didem Arslan ne yapacağını bilemedi! 'Bana uygunsuz fotoğraflar gönderdi'

Show Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı işlediği konular ve konukları ile sosyal medyada gündem oluyor.
73 yaşındaki Necmettin Bey 43 yaşındaki Sevil Hanım ile imam nikahı kıydığını ancak aldatıldığını ve kandırıldığını söyledi. Necmettin Bey 'Sevil zengin erkek avcısı' diyerek iddialarıyla herkesi şoke etti.
Necmettin Bey kuaför dükkanı sahibi olan Sevil Hanım hakkında 'Bana müşterilerinin özel bölgelerinin olduğu uygunsuz fotoğraflar yolluyordu' dedi.
Didem Arslan bu iddianın karşısında şoke oldu ve 'Ben sizinle ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer böyle bir şey yoksa temizsiniz zaten' dedi.
İddiaları yalanlayan Sevil Hanım ise Necmettin Bey'i suçladı. Necmettin Bey bu yaşananların ardından sinirlerine hakim olamadı ve çileden çıktı.