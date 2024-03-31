MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz yine kendini tutamadı

31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz yine kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
31.03.2024 09:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Ünlü isimler de oy kullanmak için sandığa gitti. Cem Yılmaz yine güldürdü, İlker Aksum pusulayı katlarken zorlandı. İşte ünlülerden seçim manzaraları...

31 Mart seçimi için tüm yurtta halk sandık başına gidebiliyor. 17.00’da sona erecek ola oy verme işlemi için ünlüler de sandık başına gitti.

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan ünlü isimlerden görüntüler...


Yerel Seçim 2024

ÜNLÜLERİN OY POZLARI

Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.

Cemre Kemer de oy kullanmak için erken saatlerde sandığa gidenlerdendi.

Karnı burnunda olan Cemre Kemer "Gerçekten zor yürüyorum bu bana yapılır mı?" diyerek okulun merdivenlerini gösterdi.

Candan Erçetin ise bu seçimde sandık kurulu üyesi olarak görev aldı. 

İclal Aydın da erken saatte sandığa giden ünlü isimler arasındaydı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Cem Yılmaz ünlüler
En Çok Okunan Haberler
Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

Seçim kavgası can aldı! Kuzenlerini katlettiler

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

MHP'li belediye başkan adayına silahlı saldırı! 'Öldürmeye teşebbüs'

Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı

Muhtar adayı, kendisini desteklemeyen kişiye kabusu yaşattı

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

Seren Serengil'in oy açıklamasına Sinan Akçıl'dan olay yanıt!

Uzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurdu

Uzman çavuş dehşeti! Bebeğini öldürdü, eşini ve kendini de vurdu

Hazal Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajıyla şaşırttı

Hazal Kaya saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajıyla şaşırttı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.