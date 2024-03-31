31 Mart yerel seçimlerinde ünlüler sandık başında! Cem Yılmaz yine kendini tutamadı

31 Mart seçimi için tüm yurtta halk sandık başına gidebiliyor. 17.00’da sona erecek ola oy verme işlemi için ünlüler de sandık başına gitti.
Türkiye genelinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan ünlü isimlerden görüntüler...
Beşiktaş Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne oyunu kullanmak için gelen ve bir süre sırada bekleyen İlker Aksum 1290 nolu sandıkta oyunu kullandı. Kabinden çıkan İlker Aksum pusulanın katlanmasının zor olduğunu belirtti.
Cemre Kemer de oy kullanmak için erken saatlerde sandığa gidenlerdendi.
Karnı burnunda olan Cemre Kemer "Gerçekten zor yürüyorum bu bana yapılır mı?" diyerek okulun merdivenlerini gösterdi.
Candan Erçetin ise bu seçimde sandık kurulu üyesi olarak görev aldı.
İclal Aydın da erken saatte sandığa giden ünlü isimler arasındaydı.