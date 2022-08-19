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34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

19.08.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival kapsamında en iyi sarımsak üreticisi", "en iyi buzağı yetiştiricisi" ve "en iyi kuzu yetiştiricisi" belirlendi

Taşköprü Belediyesince bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlendi.

İlçedeki Cuma Pazarı alanında gerçekleştirilen programda "en iyi sarımsak üreticisi", "en iyi buzağı yetiştiricisi" ve "en iyi kuzu yetiştiricisi" seçme yarışmaları yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, yaptığı konuşmada, Taşköprü'nün köklü bir festival kültürünün olduğunu söyledi.

Sarımsaklarının çok özel bir aroması olduğunu vurgulayan Çatal, şunları kaydetti:

"Bizim sarımsağımız normalde hiçbir sarımsakla yarışmaz, sebebi de şudur: Selenyum ve kükürt oranı sadece Türkiye'de değil dünyadaki sarımsakların selenyum ve kükürt oranından çok fazladır. Bizim sarımsağımız bir dahaki hasada kadar soğuk hava deposunda saklamadan normal oda sıcaklığında sağlam durur. Taşköprü sarımsağı 70 derde devadır. Biz sarımsağımızı sadece ve sadece Taşköprü'deki çiftçilerimizin sarımsakları ile yarışmaya çıkarırız."

Taşköprü'nün tarımda önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Çatal, yarışmalar kapsamında "en iyi buzağı yetiştiricisi" ve "en iyi kuzu yetiştiricisi"nin de belirleneceğini dile getirdi.

"En iyi sarımsak üreticisi" Hüseyin Güler, "en iyi buzağı yetiştiricisi" yarışmasında Ümran Camcı, "en iyi kuzu yetiştiricisi" yarışmasında da Şaban İnce birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Yüksel Aydın ve MHP İl Başkanı Emin Çınar verdi.

Yarışmaya daire amirleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

- Festival kapsamında en iyi sarımsak üreticisi", "en iyi buzağı yetiştiricisi" ve "en iyi kuzu yetiştiricisi" belirlendi

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali

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