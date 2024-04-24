350 mesaj, taciz ve tecavüz... Netflix dizisi 'Baby Reindeer'ın yıldızı seyirciye seslendi: Dizinin amacı bu değil

Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolde yine kendisinin rol aldığı İngiliz drama-gerilim dizisi 'Baby Reindeer' 11 Nisan'da Netflix'te gösterime girdi.
Gerçek bir hikayeye dayanan Baby Reindeer'ı izleyenler ise bu gerçek ve korkutucu olaydan etkilendi.
7 bölümden oluşan mini dizi, bir sapık tarafından yıllarca takip edilen İskoç komedyen Richard Gadd'ın travmatik deneyimini ele alıyor.
34 yaşındaki oyuncu, olaya karışanların kimliklerini korumak için isimleri ve hikayenin belirli ayrıntılarını değiştirdiğini açıkça belirtti. Ancak dizi yayınlandığından bu yana, hayranlar karakterlerin her birinin gerçekte kim olabileceğine dair potansiyel teoriler üzerine çılgına döndü.
Richard Gadd günlerdir gündemden düşmeyen diziyi izleyenlere seslendi. Netflix'in sevilen dizisi Baby Reindeer'ın yıldızı, hayranlarına ekrandaki takipçisinin dayandığı kişiyi aramayı bırakmaları için yalvardı.
Şimdi Gadd, arkadaşlarına karşı yanlış suçlamalara yol açtığı için insanlardan bunu anlamaya çalışmayı bırakmalarını istemek zorunda kaldı.
Baby Reindeer'ın yıldızı 'Lütfen gerçek hayattaki insanların kim olabileceği konusunda spekülasyon yapmayın. Lütfen aramayı bırakın. Dizinin amacı bu değil" dedi.