350 mesaj, taciz ve tecavüz... Netflix dizisi 'Baby Reindeer'ın yıldızı seyirciye seslendi: Dizinin amacı bu değil

Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolde yine kendisinin rol aldığı İngiliz drama-gerilim dizisi 'Baby Reindeer' 11 Nisan'da Netflix'te gösterime girdi.

Gerçek bir hikayeye dayanan Baby Reindeer'ı izleyenler ise bu gerçek ve korkutucu olaydan etkilendi.



