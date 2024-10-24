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4-3'lük galibiyete rağmen Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Acilen kendisini toparlaması lazım"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.10.2024 09:54
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray üçüncü maçında karşılaştığı Elfsborg'u 4-3 mağlup ederken karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 3. maçında Elfsborg'u 4-3 mağlup ederken karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyetine rağmen eleştirilerde bulunan yazarlar, yıldız isme uyarıda bulundu.

İŞTE O YAZILAR...

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"MAÇIN OYUNCUSU OLDU" 

"MAÇIN OYUNCUSU OLDU" 

Ömer Üründül/Sabah: "Dün gece futbol kalitesi vasatı aşmayan ama Sloven hakemin (Matej Jug) üst düzey temaslı futbola müsaade etmesiyle seyir zevki güzel bir 90 dakika izledik. Elfsborg, atletik ve çok koşan ama teknik kapasitesi zayıf ve takım savunması arızalı bir ekip. G.Saray, ilk yarıda göze hoş gelen bir oyunla etkili ataklar yaptı, pozisyonlarla 3 gol buldu. Ben günümüz futbolunda her zaman çift santrforlu oyun düzenine karşıyım. G.Saray, pozisyonlar verip 3 gol yemesine rağmen savunmada Sanchez'i beğendim ama bana göre maçın ismi Yunus Akgün'dü."

"ÖNCE CENNET SONRA CEHENNEM" 

"ÖNCE CENNET SONRA CEHENNEM" 

Levent Tüzemen/Sabah: "Galatasaraylı oyuncular, izleyenlere ilk yarı cenneti, ikinci yarı da cehennemi yaşattılar. Soyunma odasına 3-0'lık skorla girmek bence Galatasaray'ın ilk yarıda oynadığı kaliteli futbolun karşılığı değildi. İcardi, Osimhen, Yunus, Barış, Mertens müthiş pozisyonlar buldular ama Elfsborg kalecisi Pettersson'u geçemediler. İkinci yarı, Galatasaray'ın oyununa yine aynı virüs girdi. Futbolcular, "Biz bu maçı kazandık" havasına bürününce cehennem dakikaları başladı. İsveç ekibinin ilk golü göstere göstere geldi. İkinci golünde ise Barış Alper gibi profesyonel bir oyuncunun yaptığı hareket amatörce bile değildi. Tabela açısından Galatasaaray, farklı kazanması gereken bir karşılaşmayı ecel terleri dökerek aldı."

"KENDİNİ TOPARLAMASI LAZIM" 

"KENDİNİ TOPARLAMASI LAZIM" 

Osman Şenher/Milliyet: "Avrupa kupalarında rakibi küçük-büyük ayırmıyorum. Bu kulvarda maç kazanmak temsilcilerimiz için kolay bir iş değil. Dün gece ilk yarı sahada şov yapan, rakibini sindiren, üç gol bulan bir Galatasaray vardı. Yenen ilk iki golde en büyük suç Barış Alper'deydi. İlk golde beş metre daha depar atsa rakibini yakalayacak, o vuruşu yaptırmayacaktı. İkincide ise, ceza sahası içinde topa elle müdahale edip rakibinin önünden almasının penaltı olacağını hesaplaması gerekirdi. Tamam sahada çok koşuyor, mücadele ediyor ama aynı oranda hatalar da yapıyor. Bu yüzden dün gece iki gol yenilmesine yol açtı. Yunus böyle hatalar yapmıyor. Barış Alper'in de kendisini toparlaması lazım."

"G.SARAY CAZİBE MERKEZİ" 

"G.SARAY CAZİBE MERKEZİ" 

Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Galatasaray maça o kadar istekli ve tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı ki... Elfsborg'a nefes bile aldırmadı sarıkırmızılılar... Galatasaray, Avrupa futbolunda bir cazibe merkezi artık. Kadrosunda bulunan dünya yıldızları ile... Muhteşem taraftarı ile... Yüksek reytingi ile... Büyük marka değeri ile... Kupalar ve şampiyonluklarla dolu şanlı tarihi ile... UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de dün Rams Park'a gelerek Galatasaray-Elfsborg maçını izledi. Bu kadar iyi oynarken, rakibi oyuna ortak etmemeliydik. Rakibin bulduğu iki golden sonra tribünler de strese girdi. Aslında Galatasaray'ın öndeki oyuncularının coşkusu hiç bitmedi. Ama orta saha oyundan düştü. Savunmaya yeteri kadar yardım gelmedi."

"DARISI BİZİM HAKEMLERİMİZE" 

"DARISI BİZİM HAKEMLERİMİZE" 

Mustafa Çulcu/Sabah: "17 yıllık FIFA deneyimine sahip 44 yaşındaki Sloven hakem Matej Jug, hakemliğinin son yılını yaşıyor. Sakin ve kararlı bir hakemlik yaptı. Futbolun doğasında olan basit temaslara izin verdi, oyuna tempo kattı. Oyunun kontrolü hep elindeydi. Problem çözen, olgun hakemliği ile kabul gördü. 16 faul ve 2 sarı kartla maçı tamamladı. 25'te G.Saray penaltı bekledi lakin top Holmen'in kapalı olan sağ koluna geldi. Penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Maçın en majör kararı Elfsborg lehine verilen penaltıydı. Barış kend-i ne alan yaratayım derken rakip Qasem ile girdiği mücadelede sağ kolunu fazla açtığı anda eli ile topla oynayınca doğru VAR müdahalesi ile penaltı geldi. Hakem pozisyonu ekranda izlerken etrafında kimsenin olmaması ve kararını kaptan İcardi'ye izah etmesi güncel uygulamaydı. Darısı bizim hakemlerimize..."

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