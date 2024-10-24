4-3'lük galibiyete rağmen Galatasaray'ın yıldızına olay sözler! "Acilen kendisini toparlaması lazım"

"KENDİNİ TOPARLAMASI LAZIM"

Osman Şenher/Milliyet: "Avrupa kupalarında rakibi küçük-büyük ayırmıyorum. Bu kulvarda maç kazanmak temsilcilerimiz için kolay bir iş değil. Dün gece ilk yarı sahada şov yapan, rakibini sindiren, üç gol bulan bir Galatasaray vardı. Yenen ilk iki golde en büyük suç Barış Alper'deydi. İlk golde beş metre daha depar atsa rakibini yakalayacak, o vuruşu yaptırmayacaktı. İkincide ise, ceza sahası içinde topa elle müdahale edip rakibinin önünden almasının penaltı olacağını hesaplaması gerekirdi. Tamam sahada çok koşuyor, mücadele ediyor ama aynı oranda hatalar da yapıyor. Bu yüzden dün gece iki gol yenilmesine yol açtı. Yunus böyle hatalar yapmıyor. Barış Alper'in de kendisini toparlaması lazım."