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  4. 4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

12.07.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

SİVAS (AA) - Şarkışla ilçesinde 4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali tamamlandı.

Şarkışla Kaymakamlığı, Belediye ve Aşık Veysel Kültür Derneğinin organizasyonuyla gerrçekleştirilen festival kapsamında 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda konser düzenlendi.

Konserde aşıklar ve sanatçılar Aşık Veysel'in türkülerini seslendirdi, vatandaşlar da sanatçılara eşlik edip halay çekti.

Kaymakam Gökhan Dolaş, Şarkışla'yı hiç bu kadar hareketli görmediğini belirterek, "Bizim için de güzel bir anı oldu. Bizleri buraya toplayan asıl amaç Aşık Veysel dostluğudur. Bu dostluk, beraberlik ilelebet devam edecek. Bu ülkeyi ayakta tutan aşıklık geleneğidir, kültürümüzdür, kültürlerimizdir." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise "Aşık olmak çok ince bir ruh gerektirir. Herkes aşık olamaz, herkes insan sevgisiyle coşamaz, dolayısıyla bu yöreye Allah'ın vermiş olduğu bir özellik." ifadelerini kullandı.

Festivale katılan sanatçılar da güzel bir etkinlik olduğunu aktararak festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Aşık Veysel'in torunları Sebahattin ve Kardelen Şatıroğlu ile Cevriye Keçeli de katıldı.

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

4. Aşık Veysel Emlek Aşıkları Festivali Sivas'ta sona erdi

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